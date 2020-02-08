休旅車失控衝撞鴻金寶商圈豆花攤 民眾擔心氣爆紛走避

新北市新莊區鴻金寶商圈晚間7時許，1輛銀色休旅車不明原因突然失控衝撞路旁豆花攤，同時撞倒攤位旁擺放的數桶瓦斯，一度造成小氣爆、大火，甚至連店家招牌都垮了下來，逛街民眾嚇得紛紛閃避，消防人員數分鐘抵達現場撲滅火勢，目前警方仍在釐清意外發生原因。

據了解，肇事休旅車不明原因在晚間7時許行經民安路188巷時，失控撞上豆花攤，連一旁店家豎立8米高的招牌也險些被撞斷，許多逛街民眾看到豆花攤被撞竄火，嚇得連忙閃避，就怕發生氣爆。

逛街民眾則表示，當時只聽見碰的一聲，就看見豆花攤被休旅車撞到攤位一片凌亂，豆花攤老闆娘嚇得驚聲尖叫跑到外頭，一旁瓦斯桶則是倒得滿地，還竄出火勢，有熱心店家趕緊拿滅火器上前要救火。