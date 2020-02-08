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正妹的愛犬走失急上網求救 暖警透過臉書幫她找回來

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
陳姓飼主與歐姓員警抱著狗狗合照。記者巫鴻瑋／翻攝

居住在新北市新莊的陳姓正妹，27日下午發現自家的愛犬竟然溜出家門不見蹤影，擔心愛犬找不到回家的路，急忙上網求助，但其實狗狗是跑到附近的便利商店閒晃，途中見到巡邏員警，竟然就跟著回到派出所休息，正巧警員發現網路上有人尋狗，經確認就是陳女的愛犬，順利送牠回家。

新莊警分局中港派出所的警員歐邵桐表示，1月27日晚間7時許，他正好在轄區巡邏，途徑一間超商，發現1隻黑白毛色的狗狗不斷好奇地跟在後方，原本沒有多想，但這隻狗狗卻竟然一路跟著他回到派出所。

當天晚上天氣稍寒，員警不忍將狗狗驅離，又見牠毛色乾淨，不像是流浪的犬隻，懷疑是附近居民走失的狗，乾脆就留牠在所內休息，甚至自掏腰包買來罐頭餵食，狗狗也不怕生大快朵頤。

巧合的是，歐姓員警值班時在網上巡邏，竟然在寵物社團看見如同跑進派出所的狗狗一樣的尋狗文，經比對發現就是陳姓正妹走失的愛犬，立即透過臉書聯繫陳姓正妹，順利讓他們團聚。

陳姓正妹在臉書求助網友協尋愛犬，不到1小時就收到中港派出所員警通知「找到了！」。圖／翻攝自臉書社團

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