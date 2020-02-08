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迷途法鬥賴在陌生人機車踏板 騎士無奈將牠載往派出所

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
飼主接到警方來電，趕往派出所接回愛犬，並不斷向警方道謝。圖／警方提供

新北市一名陳姓女子（30歲）日前下午1時，騎機車行經萬壽路時，一隻法國鬥牛犬趁她停等紅燈時，跳到她機車腳踏板上不願離開。陳女無奈只好將牠載往派出所請求員警協助，警方透過臉書PO文、里長廣播與掃瞄鬥牛犬身上的晶片，才順利通知到飼主將狗領回。

據了解，陳女於上個月31日下午1時許，騎著機車往樹林方向行經萬壽路時，發現路旁有一隻法國鬥牛犬跟著她，看著後照鏡法鬥逐漸靠近，竟然趁她在路口停等紅燈時，直接跳上她的機車腳踏板不願離開，她無奈只好將狗載到派出所請警察協助。

陳女向警察表示，這隻法國鬥牛犬身上配有項圈，還穿著飼主給他禦寒的外衣，想必狗主人一定非常疼愛牠。為找到飼主警方先是透過臉書社群「我是樹林人」PO文，詢問是否有人法鬥走失，還透過里長辦公室廣播來尋找飼主，皆未獲得回應，直到警方將法鬥帶至動物醫院掃描發現飼主有將牠植入晶片，才得以透過晶片聯繫上飼主。

當天傍晚6時，鬥牛犬的飼主到樹林警分局三多派出所帶回愛犬，飼主不斷向警員道謝，並表示，當時帶著愛犬在萬壽路上散步，以為牠會自己回家，所以沒特去找等牠便自己先回家，沒想到卻被載到派出所，還好過程中也沒發生意外。

一隻法國鬥牛犬趁陳姓女子騎機車停等紅燈時，跳到她機車腳踏板上不願離開，陳女無奈只好將牠載往派出所請求員警協助。圖／警方提供

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