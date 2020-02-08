發現網路PO文協尋U-BIKE 板警主動積極協助尋回

新北市簡姓男子二月4日在網路社團上發言，指稱3日下午租用的U-BIKE停放在板橋文化路一段騎樓上疑似失竊，板橋員警在網路上得此訊息後，主動與簡男聯繫，瞭解經過，並依其所稱協助尋找、調閱路口監視器輔助，多方聯絡查證後，並與U-BIKE公司取得聯繫，在6日查證確認該輛失車已經運送回公司，簡男得知後，當天於網路上感謝板橋派出所警員的熱心協助。

家住板橋的簡姓男子，平常上班都使用U-BIKE為代步工具，本月3日下午到板橋市文化路一段中國信託附近處理事情，將所租用的U-BIKE上鎖後，停在路旁人行道上，等到事情辦完後返回，不料U-BIKE卻整台消失，簡姓男子隨即將所發生的事情PO網上傳到「我是板橋人」的社群媒體上。

板橋員警莊偉濠、廖詩維在網路上看到留言後，主動聯繫並瞭解確認，積極調閱事發地點周圍監視器，並且積極查證，並與U-BIKE公司聯繫，終得知失車輛已經回廠，無遭竊情況，也讓當事人鬆了一口氣，並且感謝警方主動積極協助尋找，免於因失車需支付9000元的賠償費用。