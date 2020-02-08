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想靠經營賭場賺錢將賭場藏匿於羊肉爐店 仍被查獲

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
由於陳男承租的空屋與羊肉爐店家前門與後門相通，且擁有雙門牌的特點，因此作為賭場的掩護。記者陳弘逸／翻攝

新北市一名陳姓男子（41歲），向永和區某間羊肉爐後方承租空房，用來經營「天九牌」賭場，並利店家前門與後門相通且擁有雙門牌的特點作為掩護。賭場營業時間不固定，每次與賭客相約在不同地點，再招攬計程車前往，試圖躲避查緝。警方獲報6日凌晨破門查緝，逮捕陳男、2名賭場員工以及33名賭客，警詢後將3名賭場經營人依賭博罪嫌送辦，另將33名賭客依社維法裁罰。

據了解，陳男原本是從事臨時工，由於收入不穩定，因此想透過經營賭場來賺錢，並在去年永和路一段37巷內承租一間空房，開啟他的賭場事業。陳男所承租的空房與永和路上羊肉爐餐廳相連，除前門與後門相通外，還擁有兩面門牌，因此白天前門是羊肉爐餐廳，到了晚上則變成「天九牌」賭場。

陳男為經營賭場，每月以2000千元僱用44歲饒姓男子擔任清注人員，以及33歲簡姓男子負責把風。由於賭城開放時間不固定，待湊足賭客人數，陳男會與賭客相約在捷運站集合，在一同搭乘計程車前往賭場，陳男則經常更換賭客集合地點來躲避警方查緝。

由於賭客出入頻繁，賭場開設期間聲音吵雜，時常打擾到附近居民，殊不知早已引起警方注意，警方並在6日凌晨2時，持搜索票破門查緝，警方迅速入內控制場面，並逮捕陳、饒、簡3名經營賭人員與33名賭客，現場也查扣賭資86萬、抽頭金5萬6000元、點鈔機、天九牌以及監視器等證物。

事後陳男辯稱，賭場第一天開幕就被警方查緝，另外兩名員工也坦承受雇陳男協助經營賭場，警訊後將陳、饒、簡3人依賭博罪嫌送辦，其餘33名賭客也依社維法裁罰。

陳姓男子向永和區某間羊肉爐後方承租空房，用來經營「天九牌」賭場。記者陳弘逸／翻攝

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