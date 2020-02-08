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台北市大樓火警火舌狂竄 警消緊急疏散33住戶
台北市中山區明水路397巷一棟住宅大樓的6樓今天中午火警，火舌明顯從陽台竄出，消防局派員趕抵疏散33人，半小時內撲滅火勢，幸好無人受傷，起火原因待火調科釐清。
台北市消防局今天中午12點48分獲報，中山區明水路397巷7弄18號6樓火警，到場發現火場在一棟10層樓大樓內，當時火舌已從陽台竄出，立刻疏散大樓住戶共33人，並派員搭上雲梯車灌水滅火，30分鐘內撲滅火勢。初步調查燃燒面積20平方公尺，無人受傷。
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