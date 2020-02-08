建立城市消防外交 新北消防赴美消防指揮模擬科技年會

新北市消防局於去年底接獲美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司舉辦消防指揮模擬科技年會邀請函，邀請國內消防搶救及救災指揮專家新北市消防局陳崇岳副局長率3名緊急應變指揮學院(ERCA)幹部於今年2月5日至6日期間赴美發表ERCA使用VR模擬系統訓練分享，及2019及2020年回顧展望、中隊長及小隊長測驗、今年度ERCA新擴增計畫及邀請各使用國家於2020年底參加ERCA舉辦之國際VR訓練工作坊，並與各國實務及學術單位，共4國家19消防單位共同研討使用者教學相關經驗實踐交流。

新北市消防局108年4月由市長侯友宜正式啟用緊急應變指揮學院，作為目前國際間最好的VR訓練場之一，並受邀至國外進行建置及使用相關經驗，並同時藉由觀摩國外實務單位使用VR訓練模式，拓展國際交流管道，將有利於往後學院建置發展。

副局長陳崇岳日前獲邀前往佛羅里達州拜會佛羅里達州眾議員候選人ANDREW JENG並感謝對新北市消防局交流協助，另至橘郡消防局、坦帕市消防局、瓦倫西亞學院及奧西歐拉消防局進行參訪交流，參訪重點包括救災救護指揮中心、教育訓練場地及VR訓練場，為台灣消防與美國消防單位重要防救災外交里程碑，更開啟台灣消防國際視野及消防外交嶄新一頁。