快訊

全額退費！雄獅：取消4月29日前出發的港澳大陸團

陳時中掛保證：檢查完後放行的比在場人都更安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建立城市消防外交 新北消防赴美消防指揮模擬科技年會

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局副局長陳崇岳革（左一）日前赴美出席消防指揮科技年會與各國與會發表人員面對面進行交流。圖／消防局提供

新北市消防局於去年底接獲美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司舉辦消防指揮模擬科技年會邀請函，邀請國內消防搶救及救災指揮專家新北市消防局陳崇岳副局長率3名緊急應變指揮學院(ERCA)幹部於今年2月5日至6日期間赴美發表ERCA使用VR模擬系統訓練分享，及2019及2020年回顧展望、中隊長及小隊長測驗、今年度ERCA新擴增計畫及邀請各使用國家於2020年底參加ERCA舉辦之國際VR訓練工作坊，並與各國實務及學術單位，共4國家19消防單位共同研討使用者教學相關經驗實踐交流。

新北市消防局108年4月由市長侯友宜正式啟用緊急應變指揮學院，作為目前國際間最好的VR訓練場之一，並受邀至國外進行建置及使用相關經驗，並同時藉由觀摩國外實務單位使用VR訓練模式，拓展國際交流管道，將有利於往後學院建置發展。

副局長陳崇岳日前獲邀前往佛羅里達州拜會佛羅里達州眾議員候選人ANDREW JENG並感謝對新北市消防局交流協助，另至橘郡消防局、坦帕市消防局、瓦倫西亞學院及奧西歐拉消防局進行參訪交流，參訪重點包括救災救護指揮中心、教育訓練場地及VR訓練場，為台灣消防與美國消防單位重要防救災外交里程碑，更開啟台灣消防國際視野及消防外交嶄新一頁。

陳崇岳也與坦帕市消防局局長Nick LoCicero及副局長Mark Bogush相談甚歡，並以合作備忘錄作為研討內容，持續針對實務及學術面進行交流；坦帕市為佛羅里達州重要防救災單位，設有6個部門23個消防分隊，其面對天然及人為災害之消防搶救、救災指揮、緊急應變、防災策略、民眾宣導等經驗均值得我國參考，透過此次交流將增廣新北市緊急事故應變能力面向，強化災害防救體系。

新北市消防局副局長陳崇岳（右）拜會佛羅里達州華裔眾議員候選人ANDREW JENG（左）並感謝對新北市消防局交流提供協助。圖／消防局提供
新北市消防局副局長陳崇岳（右）拜會瓦倫西亞消防學院校長 JIM WHITE（左）。圖／消防局提供

侯友宜 事故
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

延後開學菜怎麼辦？新北果菜邀民眾團購呷菜

可愛消防寶寶造型花燈 楊梅踩街祈福慶元宵

2020新北燈會今晚開幕 新北十景、青森睡魔花燈吸睛

台中住宅火警 20歲孕婦嗆傷送醫

相關新聞

台北市大樓火警火舌狂竄 警消緊急疏散33住戶

台北市中山區明水路397巷一棟住宅大樓的6樓今天中午火警，火舌明顯從陽台竄出，消防局派員趕抵疏散33人，半小時內撲滅火勢...

影／好沒品！ 騎士猛催油門 2度暴撞飛他人機車硬要停

真的好沒品！尹姓男騎士剛下夜班，竟貪圖方便停車，直接加足油門將已停放好的賴女機車撞倒，尹見騰出的停車空間不夠，竟還二度催...

「我的車呢？」老翁代步車不翼而飛...原來鬧烏龍

「我的車不見了？」高雄市賴姓老翁前天下午要外出時，發現代步機車不翼而飛，尋遍周遭都苦無斬獲，只好報警求助。警方耐心探問賴...

高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷

高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，...

「三失」老翁凌晨外出迷途 巡警協助返家

今天清晨天色未亮，天空還飄著毛毛細雨，桃園一名高齡94歲的蔡姓老翁，不知何故癱坐路旁、身上還充斥著濃濃的尿騷味，且蜷著身...

建立城市消防外交 新北消防赴美消防指揮模擬科技年會

新北市消防局於去年底接獲美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司舉辦消防...

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

台南鹽水蜂炮昨晚登場，數名年輕人昨天晚上10點多在土庫上帝廟附近，疑互看不順眼，涉嫌持安全帽開打，警方獲報前住處理，當場...

超商偷酒轉賣專挑高梁下手 男辯：故意的

無業陳姓男子日前上超商將兩瓶金門高梁酒藏在手提袋內，只拿一罐鋁箔包飲料結帳，店家事後盤點發現商品短少報案。警方依超商監視...

離大車遠一點！機車遭機械工程車壓車底 騎士送醫不治

台中市昨發生死亡車禍！張男駕駛機械工程車沿環中路往公益路方向行駛，車輛卻無故偏右，將同向行駛的陳姓機車騎士撞倒，陳機車卡...

無人機失控 炸凹國中屋頂

一架十五公斤重的無人機，昨天在宜蘭一百公尺高空中盤旋時，疑因瞬間強風，失控撞向凱旋國中樂活館屋頂，無人機墜毀後爆開，零件四散。校方人員聽到爆炸聲，看到屋頂冒黑煙，一度嚇壞，幸好機毀人無傷。

轎車自撞火燒車 1死1傷

卅歲戴姓女子昨天開車載著七十九歲劉姓婦人行經南投縣竹山時，不慎自撞護欄，車輛當場冒煙起火，路人急上前救出戴女及劉婦，但劉婦因受強烈撞擊，當下沒有呼吸心跳，送醫仍不治，戴女目前住院檢查中。

光南免費發放口罩現人潮 台南警方呼籲守秩序勿違停

台南市東區光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，但有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，台南市長黃偉哲晚...

熱門新聞

台東預拌混凝土車滑落山谷 司機死亡

館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

北市北投區遭謠傳淪陷武漢肺炎 警方抓到人了！

警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

雲林神棍涉虐打母子致死雙屍命案 還教唆兒子焚屍母親

網路社群謠傳武漢肺炎病例假訊息 台南警方蒐證調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。