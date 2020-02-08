高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷

高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，起火原因仍待調查。

據了解，近70歲的戴姓婦人獨居高雄市鼓山區中華一路29巷，今天中午12點左右，住處突然起火延燒，冒出濃煙，鄰居發現，趕緊向119求救。

高雄市消防局出動中華、鼓山、左營等消防分隊人車趕往滅火，由於老婦住處在巷弄內，消防隊員接水搶滅火勢，並從屋內救出老婦，老婦一臉驚恐，經檢傷後，有輕微嗆傷，後來老婦不願就醫。