快訊

全額退費！雄獅：取消4月29日前出發的港澳大陸團

陳時中掛保證：檢查完後放行的比在場人都更安全

高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
消防人車趕到巷子外接水線進入滅火。記者林保光／翻攝

高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，起火原因仍待調查。

據了解，近70歲的戴姓婦人獨居高雄市鼓山區中華一路29巷，今天中午12點左右，住處突然起火延燒，冒出濃煙，鄰居發現，趕緊向119求救。

高雄市消防局出動中華、鼓山、左營等消防分隊人車趕往滅火，由於老婦住處在巷弄內，消防隊員接水搶滅火勢，並從屋內救出老婦，老婦一臉驚恐，經檢傷後，有輕微嗆傷，後來老婦不願就醫。

據警、消了解，起火點在老婦住處客廳，起火原因不明，仍待深入調查。

老婦獨居巷弄內，消防人車接水線進入滅火。記者林保光／翻攝
獨居的老婦經送上救護車仍驚魂未定。記者林保光／翻攝

高雄市 獨居
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌 高雄互尬

努力招商就業媒合 高雄去年失業率下降且低於全國平均

照顧弱勢學生 高市發放延長寒假安心餐食券

影／台中透天厝火警 9歲男童機警叫醒全家

相關新聞

台北市大樓火警火舌狂竄 警消緊急疏散33住戶

台北市中山區明水路397巷一棟住宅大樓的6樓今天中午火警，火舌明顯從陽台竄出，消防局派員趕抵疏散33人，半小時內撲滅火勢...

影／好沒品！ 騎士猛催油門 2度暴撞飛他人機車硬要停

真的好沒品！尹姓男騎士剛下夜班，竟貪圖方便停車，直接加足油門將已停放好的賴女機車撞倒，尹見騰出的停車空間不夠，竟還二度催...

「我的車呢？」老翁代步車不翼而飛...原來鬧烏龍

「我的車不見了？」高雄市賴姓老翁前天下午要外出時，發現代步機車不翼而飛，尋遍周遭都苦無斬獲，只好報警求助。警方耐心探問賴...

高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷

高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，...

「三失」老翁凌晨外出迷途 巡警協助返家

今天清晨天色未亮，天空還飄著毛毛細雨，桃園一名高齡94歲的蔡姓老翁，不知何故癱坐路旁、身上還充斥著濃濃的尿騷味，且蜷著身...

建立城市消防外交 新北消防赴美消防指揮模擬科技年會

新北市消防局於去年底接獲美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司舉辦消防...

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

台南鹽水蜂炮昨晚登場，數名年輕人昨天晚上10點多在土庫上帝廟附近，疑互看不順眼，涉嫌持安全帽開打，警方獲報前住處理，當場...

超商偷酒轉賣專挑高梁下手 男辯：故意的

無業陳姓男子日前上超商將兩瓶金門高梁酒藏在手提袋內，只拿一罐鋁箔包飲料結帳，店家事後盤點發現商品短少報案。警方依超商監視...

離大車遠一點！機車遭機械工程車壓車底 騎士送醫不治

台中市昨發生死亡車禍！張男駕駛機械工程車沿環中路往公益路方向行駛，車輛卻無故偏右，將同向行駛的陳姓機車騎士撞倒，陳機車卡...

無人機失控 炸凹國中屋頂

一架十五公斤重的無人機，昨天在宜蘭一百公尺高空中盤旋時，疑因瞬間強風，失控撞向凱旋國中樂活館屋頂，無人機墜毀後爆開，零件四散。校方人員聽到爆炸聲，看到屋頂冒黑煙，一度嚇壞，幸好機毀人無傷。

轎車自撞火燒車 1死1傷

卅歲戴姓女子昨天開車載著七十九歲劉姓婦人行經南投縣竹山時，不慎自撞護欄，車輛當場冒煙起火，路人急上前救出戴女及劉婦，但劉婦因受強烈撞擊，當下沒有呼吸心跳，送醫仍不治，戴女目前住院檢查中。

光南免費發放口罩現人潮 台南警方呼籲守秩序勿違停

台南市東區光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，但有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，台南市長黃偉哲晚...

熱門新聞

台東預拌混凝土車滑落山谷 司機死亡

館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

北市北投區遭謠傳淪陷武漢肺炎 警方抓到人了！

警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

雲林神棍涉虐打母子致死雙屍命案 還教唆兒子焚屍母親

網路社群謠傳武漢肺炎病例假訊息 台南警方蒐證調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。