高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷
高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，起火原因仍待調查。
據了解，近70歲的戴姓婦人獨居高雄市鼓山區中華一路29巷，今天中午12點左右，住處突然起火延燒，冒出濃煙，鄰居發現，趕緊向119求救。
高雄市消防局出動中華、鼓山、左營等消防分隊人車趕往滅火，由於老婦住處在巷弄內，消防隊員接水搶滅火勢，並從屋內救出老婦，老婦一臉驚恐，經檢傷後，有輕微嗆傷，後來老婦不願就醫。
據警、消了解，起火點在老婦住處客廳，起火原因不明，仍待深入調查。
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