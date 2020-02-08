「三失」老翁凌晨外出迷途 巡警協助返家

今天清晨天色未亮，天空還飄著毛毛細雨，桃園一名高齡94歲的蔡姓老翁，不知何故癱坐路旁、身上還充斥著濃濃的尿騷味，且蜷著身子縮在路旁，凍得不斷得發抖，幸好巡警及時發現，才能讓老翁平安回到溫暖的家。

平鎮警分局龍岡派出所長鄭榮捷表示，家住平鎮區龍德路，略有失智的蔡姓老翁，今天清晨起床後，因為肚子餓，所以冒著雨外出覓食，沒想到出門後卻忘了回家的路，最後疑似體力不支癱坐路邊，且因為尿失禁稍微弄濕了身子，讓老翁凍的瑟縮在電桿旁發抖。

幸好副所長曾金淇及警員劉建鄣巡邏經過發現，趕緊下車查看，只見老翁口中喃喃自語，面對警方的詢問，完全沒辦法回答，眼見老翁已有失溫的情況，於是趕緊背上老翁，載回派出所安置，並提供熱食及茶水供老翁暖身，起初老翁還因為身無分文，不好意思接受警方所提供的麵食，員警靈機一動，騙說費用已由老翁的兒子付清，老翁才半信半疑的食用。