年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

台南鹽水蜂炮昨晚登場，數名年輕人昨天晚上10點多在土庫上帝廟附近，疑互看不順眼，涉嫌持安全帽開打，警方獲報前住處理，當場壓制三人，其他人見警前來作四散，警詢後今天依傷害罪嫌法辦。

昨天晚上約10點30分，一群年輕人在鹽水上帝廟前等候炮城推出來，兩方人馬可能因為互看彼此不順眼，先互相推擠後，突然有人拿出安全帽大打出手，另一方也不甘示弱，還手，雙方打了約數分鐘還不罷手，有人將影片PO上黑色豪門企業臉書社群。

轄區新營警分局接獲報案，通報線上巡邏員警到場將打架滋事年輕人壓制，並帶回涉案20歲黃姓、方姓和翁姓男子三人，三人分別受有臉和手部擦挫傷，並互控對方涉嫌傷害。據了解，三人都有喝點酒，黃是不滿友人遭對方毆打，才出手打人，酒醒後都很後悔。