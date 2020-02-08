影／好沒品！ 騎士猛催油門 2度暴撞飛他人機車硬要停

真的好沒品！尹姓男騎士剛下夜班，竟貪圖方便停車，直接加足油門將已停放好的賴女機車撞倒，尹見騰出的停車空間不夠，竟還二度催油門撞飛賴女機車，停好車後逕自離開，誇張行徑鄰居全程目睹，知會賴女車牌並報警。尹男到案辯稱，剛上完夜班，「太累了才直接回家休息」，警方看到監視器畫面也傻眼，依道路交通管理處罰條例對尹男開單。

去年底，尹男(65歲)騎車欲停到台中市東區十甲路旁的住家騎樓，尹男不像其他人慢慢將機車停入，竟然直接加足油門將已停好的賴女機車撞倒，見停放空間不足，又催油門將已倒地的機車再度撞飛，逕自停好車後直接離開，完全未將撞倒的賴女機車扶正。

一名熱心鄰居全程目睹，機警記下肇事男子的車牌號碼，並提供給賴姓女車主(38歲)，賴女立即報警。

台中市第三警分局第三交通分隊通知尹男到案說明，尹男辯稱，自己剛下夜班，「太累了才直接回家休息」。

警方檢視影像發現，尹男欲停車時，前進角度沒抓好，不慎讓賴姓車主機車「全倒」，不知道尹男是否真的太累，憑著想停車的執念，倒車後又將倒地的機車推撞一次，機車停好後卻裝作什麼都沒有直接離開，事後強辯太累才回家休息，警方不予採信。