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超商偷酒轉賣專挑高梁下手 男辯：故意的

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市陳姓男子到超商偷金門高梁酒轉賣，被逮後辯稱，「我故意的。」示意圖／南聯公司提供

無業陳姓男子日前上超商將兩瓶金門高梁酒藏在手提袋內，只拿一罐鋁箔包飲料結帳，店家事後盤點發現商品短少報案。警方依超商監視器畫面循線通知陳男到案，他辯稱，當天與家人吵架，心情不好才故意犯案偷酒，並將酒拿到跳蚤市場轉賣。警詢後將陳男依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區一間連鎖超商游姓店長，今年元月初盤點貨商上商品，發現短少金門高梁酒38度及58度各一瓶，損失1445元，調閱店內監視器畫面，發現一名年約30多歲，穿著花色T恤、黑色短褲及夾腳夾的中年男子，將兩瓶高梁酒偷偷放在手提袋內，僅拿一罐鋁箔包飲料結帳後快步離去。

據了解，警方接獲超商報案，依店家提供監視器畫面，循線追查並在1月中通知涉嫌行竊的37歲陳姓男子到案說明。陳男供稱，當天因故與家人吵架，心情不佳，跑到超號商偷酒洩憤，是故意犯案，並已將酒轉賣給跳蚤市場攤販。警詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

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