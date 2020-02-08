「我的車呢？」老翁代步車不翼而飛...原來鬧烏龍

「我的車不見了？」高雄市賴姓老翁前天下午要外出時，發現代步機車不翼而飛，尋遍周遭都苦無斬獲，只好報警求助。警方耐心探問賴翁最後一次使用機車的情形，賴翁堅稱「買完午餐就騎車回家」，員警循他買午餐路線走一遭，結果發現賴翁的車好端端停在店家門口，烏龍案順利落幕。

64歲賴翁前天下午憂心忡忡到楠梓派出所報案，表示他準備騎車出門購物時，發現原本停放在家門口的代步機車消失了。員警耐心安撫他，請他仔細回想最後一次使用機車是什麼時候；賴翁直截了當地說，中午買晚餐就騎車回家，照慣例停在家門口。

員警循著賴翁報的路線，沿路查看機車蹤影，最後果然在離賴翁家不遠處、午餐店門口，尋獲遺失的機車。原來，賴翁記錯停車地點。賴翁找回代步愛車，再三為糊塗造成困擾向警方致歉，也頻頻感謝員警熱心協助。

警方建議民眾，若對於停車地點不熟悉，可以用手機拍下停車地點，以免陷入找不到愛車的窘境。