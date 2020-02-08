離大車遠一點！機車遭機械工程車壓車底 騎士送醫不治

台中市昨發生死亡車禍！張男駕駛機械工程車沿環中路往公益路方向行駛，車輛卻無故偏右，將同向行駛的陳姓機車騎士撞倒，陳機車卡進車底，陳送醫不治。張男稱，他行駛方向是直行，不知道車輛為什麼會偏右；警方指出，這起事故是機械故障或人為疏失？有待進一步釐清，警詢後將張男依過失致死罪嫌移送法辦。

警方調查，昨天上午10點多，張男(43歲)駕駛機械工程車在西屯區環中路慢車道往公益路方向直行，無故右偏撞上同向直行的陳姓機車騎士(63歲)，警方到場陳男已送醫，陳的擋車被機械工程車捲入車底、車損嚴重，另這起車禍事故也波及一輛路邊停放白色轎車，造成轎車左右車身車損。

警方對張姓司機進行酒測，酒測值為零，陳男經醫院抽血也無酒精反應。張姓司機稱，他車輛是直行方向，不知道車輛為什麼會往右偏？他願意負起賠償責任。