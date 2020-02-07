光南免費發放口罩現人潮 台南警方呼籲守秩序勿違停

台南市東區光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，但有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，台南市長黃偉哲晚間臉書發文呼籲，口罩雖然很重要，但車輛一定要停放在合法地點，避免影響其他用路人的權益。台南市警一分局強調，事前已規畫動線及編排警力維持秩序，同時呼籲排隊人潮守秩序，不要違規停車。

台南市警一分局指出，因應排隊人潮秩序，警方期前與店長協調領取排隊動線，店家出動工作人員10名，並手持排隊方向牌引導民眾外，警方也派遣警力4名維持現場秩序。今天上午11時起發放，12時30分結束，因事前已規畫動線，由北門路騎樓接衛民街地下道，再延伸至台南知事官邸音樂會館周邊，排隊秩序良好，交通大致順暢。

第一分局為因應明日的發放作業，持續編排警力維持秩序，期前加強勸導排隊民眾勿違停車輛，應停放合法停車空間，避免影響其他用路人或店家通行權益。

同時，市長黃偉哲晚間在臉書發文，感謝光南批發今明兩日發放免費口罩，造福市民外，也感謝現場的員警協助規畫排隊動線。

然而，黃偉哲也提到有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，一度影響交通。他表示，口罩雖然很重要，但車輛一定要停放在合法地點，避免影響其他用路人的權益，呼籲大家注意身體健康與交通安全，保護自己也保護別人。