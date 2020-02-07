快訊

飯店爆退訂潮 萬豪老董乾脆放生員工去旅遊

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

光南免費發放口罩現人潮 台南警方呼籲守秩序勿違停

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，警方期前與店長協調領取排隊動線，店家出動工作人員手持排隊方向牌引導民眾，警方也派遣警力維持現場秩序。記者邵心杰／翻攝

台南市東區光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，但有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，台南市長黃偉哲晚間臉書發文呼籲，口罩雖然很重要，但車輛一定要停放在合法地點，避免影響其他用路人的權益。台南市警一分局強調，事前已規畫動線及編排警力維持秩序，同時呼籲排隊人潮守秩序，不要違規停車。

台南市警一分局指出，因應排隊人潮秩序，警方期前與店長協調領取排隊動線，店家出動工作人員10名，並手持排隊方向牌引導民眾外，警方也派遣警力4名維持現場秩序。今天上午11時起發放，12時30分結束，因事前已規畫動線，由北門路騎樓接衛民街地下道，再延伸至台南知事官邸音樂會館周邊，排隊秩序良好，交通大致順暢。

第一分局為因應明日的發放作業，持續編排警力維持秩序，期前加強勸導排隊民眾勿違停車輛，應停放合法停車空間，避免影響其他用路人或店家通行權益。

同時，市長黃偉哲晚間在臉書發文，感謝光南批發今明兩日發放免費口罩，造福市民外，也感謝現場的員警協助規畫排隊動線。

然而，黃偉哲也提到有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，一度影響交通。他表示，口罩雖然很重要，但車輛一定要停放在合法地點，避免影響其他用路人的權益，呼籲大家注意身體健康與交通安全，保護自己也保護別人。

口罩 黃偉哲
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

鹽水蜂炮今早啟炮 明晚百萬炮開炸

鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲盼祈福平息疫情

台南鹽水蜂炮今啟炮！兩天遶境200座炮城期驅走肺炎

不容哄抬囤積口罩 台南檢警調聯手嚴查

相關新聞

光南免費發放口罩現人潮 台南警方呼籲守秩序勿違停

台南市東區光南大批發今、明日免費發放口罩，現場大排長龍，但有少數民眾違規停車在公車停靠站和身心障礙車格，台南市長黃偉哲晚...

愛車停在路邊疑似阻擋到店家 竟遭不明腐蝕液體伺候

新北市三峽區一名徐姓男子（67歲）於本月1日將轎車停放在長泰街大賣場旁，這段期間徐男曾發現擋風玻璃上的雨刷夾著一張要求移...

暖警伸援手助老翁返家 計程車司機大讚「人民保母」

葉姓計程車司機昨晚7時搭載1名疑似中風的老翁，返回台南市東區住處時，老翁說要自行下車，突然全身癱軟無法行走站立，且因尿失...

雲林神棍疑怪力亂神控制一家人 長期虐打導致雙屍命案

雲林縣發生一起駭人聽聞的弒母命案，檢察官和專案小組抽絲剝繭，偵破這起神棍以怪力亂神控制一個家庭，進而釀成母子雙亡的悲劇，...

北市警分局書記於駐地輕生 母探望竟撞見子氣絕

台北市警中正第二分局今天下午發生輕生案件，30歲的潘姓男書記員被發現在檔案室內以延長線上吊，其母今天多次電話聯絡未果，到...

防疫期間法律無假期！警破53人大型天九牌賭場

桃園警方今天凌晨破獲一間大型天九牌職業賭場，賭客以為武漢肺炎期間，警方會忙於防疫，竟在平鎮區經營職業大賭場，桃園市警局督...

影／宜蘭無人機墜毀學校屋頂闖禍！經緯航太公司：風太大

宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外，宜蘭市凱旋國中樂活館屋頂鐵皮，被撞出凹洞，殘骸焦黑四散，校方人員聽到爆炸聲，屋頂還...

竊嫌只差一步偷到手 眼尖所長認出失竊堆高機

昨晚深夜，桃園市新屋區與觀音區交界處新華路1段附近，一名羅姓竊嫌竊取堆高機原本要載往資源回收場賣給何姓民眾，正在路邊等貨...

影／首起！無人機墜毀國中屋頂 撞出洞且爆炸起火

宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外。

影／台中透天厝火警 9歲男童機警叫醒全家

台中市潭子區一棟3樓加蓋透天厝今早發生火警，9歲男童見到火煙，機警叫醒全家。消防隊從二樓架設雙截梯，救出林姓男子、王姓妻...

熟女被騙！想匯款30萬到香港給沒見過面的老公

嘉義市42歲許姓女子透過社群網站交友平台，認識自稱在香港網路拍賣公司上班的網男「老公」，以批購網拍暢銷貨物轉售可賺數倍利...

台中住宅火警 20歲孕婦嗆傷送醫

台中市潭子區潭子街二段一棟四樓住宅大樓，今早7點多發生火警，消防人員從二樓先將4位意識清楚民眾救出，三樓再發現一名孕婦疑...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。