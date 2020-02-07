愛車停在路邊疑似阻擋到店家 竟遭不明腐蝕液體伺候

新北市三峽區一名徐姓男子（67歲）於本月1日將轎車停放在長泰街大賣場旁，這段期間徐男曾發現擋風玻璃上的雨刷夾著一張要求移車的紙條，但徐男當時並未理會，直到6日傍晚5時徐男要牽車，發現愛車已遭人潑灑不明液體，導致車輛右前側多處毀損，事後徐男憤而向PO文爆料，並向報警提告毀損。

據了解，徐男在2月1日至6日將愛車停在長泰街一間靠近大賣場口旁，停放的期間，曾發現轎車前擋風玻璃上的雨刷夾著一張要求移車的紙條，但當時下並未理會。豈料徐男 6日傍晚5時，想要開車離開時，卻發現車頭右側遭潑不明液體，導致車頭引擎蓋、右側前門和後門有明顯侵蝕痕跡。

徐男見狀向警方報案，並在臉書PO文。對於未移車遭毀損一事引起網友討論，但網友留言並不同情徐男的遭遇，有網友認為「車子亂停，沒留電話，然後人家留字條，看到也不理，就被潑硫酸」、「如何認定是「硫酸 」？也許是鹽酸？也許是檸檬酸？也許是網民狂酸？」