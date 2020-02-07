聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛車停在路邊疑似阻擋到店家 竟遭不明腐蝕液體伺候
新北市三峽區一名徐姓男子（67歲）於本月1日將轎車停放在長泰街大賣場旁，這段期間徐男曾發現擋風玻璃上的雨刷夾著一張要求移車的紙條，但徐男當時並未理會，直到6日傍晚5時徐男要牽車，發現愛車已遭人潑灑不明液體，導致車輛右前側多處毀損，事後徐男憤而向PO文爆料，並向報警提告毀損。
據了解，徐男在2月1日至6日將愛車停在長泰街一間靠近大賣場口旁，停放的期間，曾發現轎車前擋風玻璃上的雨刷夾著一張要求移車的紙條，但當時下並未理會。豈料徐男 6日傍晚5時，想要開車離開時，卻發現車頭右側遭潑不明液體，導致車頭引擎蓋、右側前門和後門有明顯侵蝕痕跡。
徐男見狀向警方報案，並在臉書PO文。對於未移車遭毀損一事引起網友討論，但網友留言並不同情徐男的遭遇，有網友認為「車子亂停，沒留電話，然後人家留字條，看到也不理，就被潑硫酸」、「如何認定是「硫酸 」？也許是鹽酸？也許是檸檬酸？也許是網民狂酸？」
事後店家出面回應，徐男停靠的位置，可能會擋到要往購物的客人，以及卸貨時貨車停靠的位置，因此才留紙條在徐男車上，但否認有毀損他的車輛。警方也派人到場採證，並調閱附近監視器追查元凶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言