上週服藥路倒 書記分局內輕生遺筆：總有莫名引力拉扯

台北市警中正第二分局一名30歲潘姓男書記今午陳屍分局檔案室內，初判是因長期情緒不穩而輕生，警方在案發現場找到一張疑似遺書的紙張，內容提及潘男「總受莫名引力拉扯」，經查潘男一週前就曾因服用不明藥物昏倒在路邊，被路人發現後送醫救治，未料今天仍發生憾事。

據了解，30歲的潘男並非警職，在中正二分局檔案室已任職5年，平時主要在管理分局內部公文檔案相關業務，因近期情緒狀況不佳，其母親時常探班關心；今天潘母多次打電話給兒子卻無人接聽，下午2時許到分局探視時，卻發現潘員陳屍在檔案室內。

潘母當時立刻到隔壁辦公室求助，救護人員獲報到場時潘男已明顯死亡，隨後由警方介入釐清案情，並協助處理潘男後事，警方在潘男辦公室內找到一張疑似遺書的紙張，內容提及潘男「總受莫名引力拉扯」，初判潘男是因長期情緒不穩，厭世輕生。

經警方聯繫，潘男父親到派出所時難掩悲痛，無法接受兒子離世，其家屬也沉痛表示，潘男為家中獨子，未料年紀輕輕就發生憾事；潘男同事則表示，他平時為人老實開朗，個性稍微文靜，無法料想潘會想不開。

據悉，潘男上週就曾因服用不明藥物昏倒在路邊，路人發現他倒地並口吐白沫，立刻報警求助，隨後潘男被送至和平醫院救治才脫險，未料今天仍發生輕生憾事。

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