暖警伸援手助老翁返家 計程車司機大讚「人民保母」

葉姓計程車司機昨晚7時搭載1名疑似中風的老翁，返回台南市東區住處時，老翁說要自行下車，突然全身癱軟無法行走站立，且因尿失禁致司機及車子也遭殃，住處內也沒有家屬在家可幫忙，葉轉而向莊敬派出所求助，兩值勤員警迅速抵達，確認老翁身體狀況無虞，如同對待親人般緩慢的攙扶他返家上床休息，看在葉眼裡感動莫名，在臉書發文大讚「真正的人民保母」。

此一發文獲得許多回響，台南市警一分局莊敬所副所長王俊雄、警員楊明雄兩人的善行才曝了光。所長黃祥賓表示，除了戮力維護治安、穩定社會秩序的基本工作外，警察本於同理心的為民服務都是職責分內當為之事。

莊敬派出所昨晚遇1名計程車司機至派出所請求警方協助幫忙，司機表示，在路上搭載1名老翁要返回住處，但抵達目的地時，老翁疑似因身有疾病導致全身癱軟無力，無法自行下車返家，他本想攙扶老翁下車，卻心有餘而力不足，在無計可施情況下，才步行至對面派出所請求警方協助。

副所長王俊雄、警員楊明雄了解情況後，立即陪同司機到場處理，見老翁神情無助癱坐在計程車後座，上前輕聲詢問其身體狀況，隨後將顫顫巍巍的老翁攙扶起身，並慢慢步行一路護送安然返回住家。