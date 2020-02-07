竹縣警破獲6500萬現金失竊案 資源回收公會送防疫物資
新竹縣一名資源回收業者在大年初一遭竊6500萬現金，新竹縣警察局竹北分局獲報後，立即組成專案小組，在4天後破案逮捕2嫌，並陸續追回近5000萬現金，中華民國資源回收商業同業公會全國聯名會一行人，今天特地拜訪新竹縣警局，對火速破案、將受害損失降到最低一事致謝，並準備速食拌麵、防疫物資等，讓第一線執法人員在防疫之餘也保護自己。
中華民國資源回收商業同業公會全國聯名會理事長宋俊明、名譽理事長黃阿增及常務理事鄭萬得等人，在竹北市長何淦銘陪同之下，前往縣警局拜會，對於警方迅速破案並尋回多數現金感到佩服與感謝。
宋俊明表示，春節期間，民眾汰舊換新，是資源回收旺季，又因銀行休業期間，資源回收業者通常會預留大量營業現金以支付，這次的事件，也給了所有資源回收業者一個最好的警惕，提醒所有業者，往後針對營業現金保管安全，務必做到萬無一失。
宋俊明一行人也有感警方身負保護民眾生命財產安全的重擔，近期武漢肺炎防疫工作，也站在疫情防護的第一線，特別準備速食拌麵、防疫後勤物資一批，為警方打氣並增加防疫能力。
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