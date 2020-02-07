雲林神棍疑怪力亂神控制一家人 長期虐打導致雙屍命案

雲林縣發生一起駭人聽聞的弒母命案，檢察官和專案小組抽絲剝繭，偵破這起神棍以怪力亂神控制一個家庭，進而釀成母子雙亡的悲劇，被害人也是偽證罪涉嫌人的郭姓死者女兒，不但家庭破碎，還留下三名幼小子女，已由雲林縣社會局安置。

三十四歲的郭姓女子因常年受夫家家暴，家庭不順，前年到虎尾鎮一家神壇問事，想挽回美好家庭；不料，疑似被神壇宮主陳勝宏以怪力亂神、邪魔附身等，騙得團團轉，進而帶著母親和弟弟及三名幼小女子，和陳同居。

陳勝宏原本就與一名張姓女子同居，再加郭女一家人，以及陳勝宏的弟弟陳柏安及同居人，合計共十人同居住在神壇裡；檢方指出，陳勝宏有詐欺等多項前科，長期以經營神壇為業，因要負起「一家」十口的生活，開銷頗大，因而常以同居人或其家人作為人頭，四處借貸，且被認為是生活負擔的郭母和郭男也成其消氣包，常被施暴。

檢警指出，陳勝宏經常虐打郭女的弟弟，用棍棒敲頭還猛力用球棒刺擊，但常被打得遍體鱗傷的郭弟，仍像接受魔鬼訓練一般，被打了馬上又立正站好，虐打過程還用手機拍下；常被虐打的郭弟，也轉為暴打成性，平常經常打他的母親，認為母親不敬神，身上有髒物必須打出來，連郭女的三名才讀小學低年級的子女，也曾遭舅舅體罰。

檢方指出，事發當天，郭女弟弟突然像扶乩一般對母親施暴，老母被打得鼻臉腫奄奄一息，他還若無其事坐在母親旁邊。沒想到最後演成弒母焚屍的郭男，自己也難逃陳勝宏的魔掌，被陳與弟弟合力虐打死亡。

檢察官從各項事證來看，郭虐打母親致死時，現場很有可能有第三人，尤其檢方最後以陳勝宏手機中的一張郭男虐母的照片，陳實難逃罪責，檢方仍積極追查陳教唆或涉案的程度。

原本想挽回家庭的郭女，最後醸成母親、弟弟死亡，檢察認為她似乎對親人雙亡，並沒太傷心；據辦案人員透露，郭女弟弟是檢方查出母親被焚屍的當天被打死的，當時被傳來認屍的郭女明知弟弟也已死，為何不向檢察官伸冤，反而對弟的死隻字未提，是否還有其他隱情未吐實，檢警還要查。

目前郭女被以偽證罪羈押中，留下三名幼小子女已由雲林縣社會局安置，一個家庭而迷信鬼神而粉碎，甚至釀成家庭悲劇，令辦案人員也感惋惜。 長期受暴虐的郭男也會對其姪子施以體罰。 記者蔡維斌／翻攝