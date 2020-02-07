30歲書記員分局內輕生 16年前副分局長也跳樓身亡

台北市警中正第二分局一名潘姓男書記員今午陳屍分局檔案室內，初判是因長期情緒不穩而輕生；對於發生憾事，有員警聯想到16年前，同樣在中正二分局任職的游姓副分局長，也是因情緒不穩，從駐地8樓墜下，當場氣絕身亡。

據了解，30歲的潘男並非警職，在中正二分局檔案室已任職5年，平時主要在管理分局內部公文檔案相關業務，因近期情緒狀況不佳，其母親時常探班關心；今天潘母多次打電話給兒子卻無人接聽，下午2時許到分局探視時，卻發現潘員陳屍在檔案室內。

潘母見狀立刻到隔壁辦公室求助，救護人員獲報到場時潘男已明顯死亡，隨後由警方介入釐清案情，並協助處理潘男後事，初判潘男是因長期情緒不穩，厭世輕生。

經警方聯繫，潘男父親到派出所時情緒崩潰，無法接受兒子離世，其家屬也沉痛表示，潘男為家中獨子，未料年紀輕輕就發生憾事。潘男同事則表示，他平時為人老實開朗，個性稍微文靜，無法料想潘會想不開。

對於發生憾事，有員警聯想到16年前，同樣在中正二分局任職的的游姓副分局長，也是因情緒不穩想不開輕生。

2003年11月10日晚上，中正二分局副分局長游開明從分局8樓女廁爬窗跳下，墜落至分局後方停車處傷重身亡，警方在其寢室找到一封遺書，指稱游近期情緒不穩，有嚴重失眠，就醫後仍無食慾，甚至有嚴重失憶症狀，長期下來失去工作的信心與能力，如行屍走肉般。

該遺書還提到，游為避免成為瘋子、拖累家人，只好在尚有體力時自我解決，雖自殺不能解決問題，但至少是解脫。當時警界上下都相當悲痛震驚，未料今日分局駐地內再有警員輕生。

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