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武漢肺炎疫情嚴峻 湖北宣布「封省」

在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

警政署：外勤警每人每天配發一副口罩

中央社 / 台北7日電

武漢肺炎疫情嚴峻，警政署今天表示，為讓外勤員警防疫時無後顧之憂，在中央協助下，即日起提供每名外勤員警每天上班至少可配發一副口罩，並採最快方式送至各縣市警察局。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情持續延燒，警政署指出，許多基層員警每天須協助、服務民眾，因此確保第一線執行防疫任務員警的健康與防護工作更顯重要。

警政署表示，各縣市警察局可領取口罩數量由各縣市衛生局配發，因數量有限，延伸口罩不足狀況，署長陳家欽得知情形後，向內政部長徐國勇報告，並獲行政院長蘇貞昌支持，決定由中央流行疫情指揮中心協助。

警政署指出，即日起，外勤員警每天上班至少有一副口罩，且採統一配發，而鐵路警察局、航空警察局也會協助配送至各縣市警局，以最快速度指派專人送達，今天就會提供給外勤員警使用，NPA署長室臉書（Facebook）同時公布相關訊息。

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