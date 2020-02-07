北市警分局書記於駐地輕生 母探望竟撞見子氣絕

台北市警中正第二分局今天下午發生輕生案件，30歲的潘姓男書記員被發現在檔案室內以延長線上吊，其母今天多次電話聯絡未果，到分局探望時，驚見潘員已氣絕，警方目前已介入採證，詳細案情仍有待釐清。

據了解，死者非警職，在中正二分局檔案室已任職5年，平時主要在管理分局內部公文檔案相關業務，因曾有憂鬱病史，且近期狀況不佳，其母親時常探班關心；今天下午死者母親多次打電話給兒子卻無人接聽，下午2時許到分局探視時，卻發現潘員已上吊輕生。

因該檔案是平時僅有2名人員進出使用，恰好今天潘員同事休假，潘母第一個發現死者輕生，救護人員獲報到場後潘員已氣絕多時，目前警方已介入釐清案情，並協助處理死者後事。

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