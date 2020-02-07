北市北投區遭謠傳淪陷武漢肺炎 警方抓到人了！

潘姓男子上月涉嫌在Instagram貼出「北投區有人因武漢肺炎逝世，北投區也淪陷了」等假訊息，酆姓女子、龍姓男子兩人未經查證涉嫌轉貼。警方近日分別傳喚3人到案，潘嫌稱該訊息「也是朋友說的，我也是北投人希望大家小心」。警方訊後將3嫌送辦。

警方指出，酆姓女子（19歲）、潘姓男子（19歲）及龍姓男子（18歲）上月分別涉嫌在Instagram限時動態公開貼出「北投光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是武漢肺炎，北投人口罩戴好戴滿吧，這消息是真的，北投準備淪陷」、「北投榮總前天一個確診武漢肺炎病人已經往生，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息」等不實訊息。

警方調查，3嫌中最先Po文的是潘男。潘男初步供稱，同樣是聽朋友說北投區有人罹患武漢肺炎過世，因自己也是北投人，才會在Instagram上Po文，提醒大家做好心理準備。