竹山縣道149乙線發生自撞火燒車 1死1傷
南投竹山下午發生一起小客車自撞火燒車意外，南投消防局竹山分隊及雲林消防局古坑分隊獲報後，前往南投縣竹山鎮縣道149乙線3.5公里處置搶救，發現現場1名79歲女性民眾雖未遭火燒傷，先行由民眾救出，但已死亡，另1名民眾輕傷，兩人皆由古坑分隊救護車後送雲林斗六台大醫院，死者身分及車禍原因警方正在調查中。
南投消防局指揮科表示，今天下午13時39分接獲民眾報案竹山過溪發生車禍，據報案人轉述現場為自小客車自撞護欄，南投及雲林消防局總計出動5車10人，由竹山分隊小隊長葉逸倫帶隊前往搶救，發現現場1死1傷，緊急送雲林斗六台大醫院救治。
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