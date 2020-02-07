竹山縣道149乙線發生自撞火燒車 1死1傷

南投竹山下午發生一起小客車自撞火燒車意外，南投消防局竹山分隊及雲林消防局古坑分隊獲報後，前往南投縣竹山鎮縣道149乙線3.5公里處置搶救，發現現場1名79歲女性民眾雖未遭火燒傷，先行由民眾救出，但已死亡，另1名民眾輕傷，兩人皆由古坑分隊救護車後送雲林斗六台大醫院，死者身分及車禍原因警方正在調查中。

南投消防局指揮科表示，今天下午13時39分接獲民眾報案竹山過溪發生車禍，據報案人轉述現場為自小客車自撞護欄，南投及雲林消防局總計出動5車10人，由竹山分隊小隊長葉逸倫帶隊前往搶救，發現現場1死1傷，緊急送雲林斗六台大醫院救治。 南投竹山下午發生一起小客車自撞火燒車意外，消大趕往撲救發現造成1死1傷意外，圖／南投消防局提供