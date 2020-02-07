台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬強盜案 檢方起訴7嫌

台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，檢警2個月來陸續逮捕蔡姓男子等7名嫌犯，並追回贓款613萬多元，台南地檢署偵結起訴，分別依準強盜、加重詐欺、搬運及收受贓款等罪嫌起訴。另前天在新北市落網謝姓主嫌與7嫌供詞不符，檢方將再深入調查後追加起訴。

台南地檢署檢察官徐書翰偵辦台南高鐵站虛擬貨幣交易強盜案件，今天終結起訴，檢方認成員當中，蔡姓、吳姓男子涉犯加重詐欺取財未遂、準強盜罪嫌；高姓、涂姓、周姓男子涉犯加重詐欺罪嫌；郭姓男子涉犯搬運贓物罪嫌；楊姓男子涉犯收受贓物罪嫌，將7嫌分別提起公訴。目前7嫌均在押中。

據調查，蔡等嫌分別住在高雄、台南地區，平日遊手好閒，在虛擬貨幣交易網路上假裝賣家，實際上並未持有虛擬貨幣，誆騙買家上鉤，成員區分提議計畫、動手行搶及聯絡等組別，分工各司其職。

檢方調查，高與葉姓夫婦討論泰達幣買賣交易後，認該有機可乘，與周、蔡、吳、涂與綽號「止癢」、LINE 暱稱 「順」男子共謀詐騙，先由高及綽號「順」以通訊軟體與葉姓夫婦聯絡，由涂負責製作假水單，佯稱欲以新台幣1502萬5000元價格販售50萬顆泰達幣，致葉姓夫婦誤認對方持有泰達幣而同意交易。

去年11月28日下午3時30分，葉姓夫婦在高雄市前金區的銀行提領現金1502萬5000元，分裝在行李箱及後背包內，再自高鐵左營站搭乘高鐵至台南站。蔡等人分乘3輛轎車到高鐵台南站，分別與葉姓夫婦接洽，及在周遭徘徊監視及接應。

下午5時41分許，葉姓夫婦在台南站2號出口處與蔡、吳見面後，兩人假借清點為由，要求葉攜帶現金進入轎車內，蔡出示假水單，葉查覺有異打開車門，欲下車離去，蔡徒手抓住後背包不讓對手將現金帶走，兩人發生拉扯，蔡立即指示吳開車，駕車加速離去，致葉重心不穩摔出車外，並受有右手、右腳多處擦挫傷等。

蔡、 吳將裝有現金的行李箱、後背包丟棄在路邊，由「止癢」下車撿拾行李箱、後背包，並將行李箱、後背包內現金1502萬5000元倒在轎車後座後，將行李箱、後背包丟棄路邊，並由郭駕車，將現金帶往周位在台南市關廟區住處。一行人各自獲得30萬元至340萬元不等金額。經警據報，調閱監視器錄影畫面而循線查獲，並扣得現金612萬5500元。