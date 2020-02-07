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影／宜蘭無人機墜毀學校屋頂闖禍！經緯航太公司：風太大

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外，墜毀原因初判是風太大。記者羅建旺／攝影

宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外，宜蘭市凱旋國中樂活館屋頂鐵皮，被撞出凹洞，殘骸焦黑四散，校方人員聽到爆炸聲，屋頂還冒黑煙，緊急報案，消防局高度重視，出動大批人車趕往。

無人機外表貼有農林航空測量所相關貼紙，宜蘭縣消防局連繫測量所確認，無人機並非農林航空測量所有，而是經緯航太公司所有，用來供學員操作訓練，因無人機學員曾參觀航測所，順手把貼紙貼在機上，而未來無人機也希望提供農林測量使用。

經緯航太公司相關人員今天指出，這架無人機屬固定翼，展翼長1公尺，重量10多公斤，今天上午10點多在宜蘭大學城南校區的空地訓練，由學員操作，升空約100公尺，沒想到，瞬間強風，無人機被強風吹往凱旋國中的方向，往地面下降。

「看無人機被吹走，我們趕快追，但已經來不及了！」公司人員指出，今天宜蘭天晴，以為是好天氣，所以安排操作訓練，沒想到風很大，無人機被吹走，最後失控墜落在凱旋國中樂活館鐵皮屋頂。

凱旋國中樂活館鐵皮屋頂被無人機撞擊中，產生凹洞，機件四散冒出黑煙，現場還有校方人員曾聽到爆炸聲，公司人員表示，應該是撞擊聲，不過，電池等零牛都已爆開，後續殘骸等清理中，並與校方洽談相關理賠事宜。

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