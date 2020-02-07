竊嫌只差一步偷到手 眼尖所長認出失竊堆高機

昨晚深夜，桃園市新屋區與觀音區交界處新華路1段附近，一名羅姓竊嫌竊取堆高機原本要載往資源回收場賣給何姓民眾，正在路邊等貨櫃車來載運堆高機，被同時正在調閱監視器並沿線追查的新屋分駐所長郭汶煒，眼尖認出停放在路旁暗處的失竊堆高機，便立刻向前逮捕，全案將羅及何嫌等以贓物罪函送偵辦，另再通知相關竊嫌等到案說明擴大偵辦。

楊梅分局新屋分駐所於昨天下午接獲民眾報案，於新屋區新華路1段附近工地被竊走堆高機1台。新屋所長郭汶煒帶領著警員宋璧如、蔡宜欣，沿途調閱監視器並追查竊嫌動向，正當案情膠著、焦頭爛額的同時，眼尖的郭所長在路邊暗處發現可疑的車輛，正想說怎麼會有堆高機停在大馬路邊，靠近一看經查證，原來是正在追查的失竊堆高機，並同時逮捕羅姓竊嫌，羅嫌表示正在等貨櫃車來載往資收場賣給何姓民眾，沒想到來載運的貨車都快到了，警察竟然更快到。