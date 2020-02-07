影／首起！無人機墜毀國中屋頂 撞出洞且爆炸起火

宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外。

宜縣消防局今天上午獲報，宜蘭市凱旋國中樂活館屋頂有爆炸聲並竄出黑煙。

消防局派出大批人車趕往救災，發現屋頂鐵皮被撞出一個凹洞，機件四散，因起火燃燒焦黑，經查，應為農林航空測量所空拍機墜落。

經與農林航空測量所確認，該機為經緯航太公司所有，在實施學員操作訓練。