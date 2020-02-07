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影／首起！無人機墜毀國中屋頂 撞出洞且爆炸起火
宜蘭今天發生首起無人墜毀爆炸起火意外。
宜縣消防局今天上午獲報，宜蘭市凱旋國中樂活館屋頂有爆炸聲並竄出黑煙。
消防局派出大批人車趕往救災，發現屋頂鐵皮被撞出一個凹洞，機件四散，因起火燃燒焦黑，經查，應為農林航空測量所空拍機墜落。
經與農林航空測量所確認，該機為經緯航太公司所有，在實施學員操作訓練。
還好未造成人員受傷，抵達現場時已無火煙，農林航空測量所人員已抵現場處理中。
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