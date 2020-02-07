影／台中透天厝火警 9歲男童機警叫醒全家
台中市潭子區一棟3樓加蓋透天厝今早發生火警，9歲男童見到火煙，機警叫醒全家。消防隊從二樓架設雙截梯，救出林姓男子、王姓妻子與9歲、3歲男童，另在三樓後側房間發現懷孕4個月、意識不清的谷姓女子，谷女送慈濟醫院插管後轉中國醫藥大學附設醫院救治，9歲男童自述身體不適，送醫後無礙。
今早7點多，台中市潭子區潭子街二段一棟三樓加蓋鐵皮住宅傳出火警，消防人員從二樓架設雙截梯，將林姓男子(37歲)、王姓妻子(33歲)、9歲與3歲男童救出，9歲男童自述身體不適，送醫急救後無礙。
獲救的林姓男子心有餘悸表示，早上大家都還在睡夢中，他依稀聽到9歲大兒子呼救，「起火了、起火了」，他連忙起床察看，趕緊叫醒熟睡中的家人，並待在二樓窗邊等待消防人員救援。
消防隊再度挺進三樓，發現後側房間有名20歲谷姓女子疑似嗆傷、意識不清，經林男轉述，谷女為他的姪女，懷有4個月身孕；消防員初步檢傷，谷女左手臂、臀部、雙腳底及左臉約有16%二度燒燙傷，送慈濟醫院插管後轉送中國醫藥大學附設醫院。
附近鄰居指出，該棟服飾業早已歇業，林男一家人承租在二樓，並在一樓經營豆乳雞店，早上看到濃煙從一樓竄出，附近鄰居擔心火勢延燒，所幸消防隊迅速撲滅火勢。
警方指出，一樓住家出入為鐵捲門，初步檢視沒有外力破壞跡象，消防隊到場後使用破壞器材將鐵捲門剪開、進入佈水線滅火，進一步起火原因有待消防局火調科與警方鑑識小組進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言