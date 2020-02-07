影／台中透天厝火警 9歲男童機警叫醒全家

台中市潭子區一棟3樓加蓋透天厝今早發生火警，9歲男童見到火煙，機警叫醒全家。消防隊從二樓架設雙截梯，救出林姓男子、王姓妻子與9歲、3歲男童，另在三樓後側房間發現懷孕4個月、意識不清的谷姓女子，谷女送慈濟醫院插管後轉中國醫藥大學附設醫院救治，9歲男童自述身體不適，送醫後無礙。

今早7點多，台中市潭子區潭子街二段一棟三樓加蓋鐵皮住宅傳出火警，消防人員從二樓架設雙截梯，將林姓男子(37歲)、王姓妻子(33歲)、9歲與3歲男童救出，9歲男童自述身體不適，送醫急救後無礙。

獲救的林姓男子心有餘悸表示，早上大家都還在睡夢中，他依稀聽到9歲大兒子呼救，「起火了、起火了」，他連忙起床察看，趕緊叫醒熟睡中的家人，並待在二樓窗邊等待消防人員救援。

消防隊再度挺進三樓，發現後側房間有名20歲谷姓女子疑似嗆傷、意識不清，經林男轉述，谷女為他的姪女，懷有4個月身孕；消防員初步檢傷，谷女左手臂、臀部、雙腳底及左臉約有16%二度燒燙傷，送慈濟醫院插管後轉送中國醫藥大學附設醫院。

附近鄰居指出，該棟服飾業早已歇業，林男一家人承租在二樓，並在一樓經營豆乳雞店，早上看到濃煙從一樓竄出，附近鄰居擔心火勢延燒，所幸消防隊迅速撲滅火勢。