台中住宅火警 孕婦嗆傷送醫

武漢肺炎疫情持續延燒，各地都有口罩缺貨、國人買不到口罩的情況傳出，台中市第六警分局西屯所日前收到一位不願具名、年約廿多歲、長相清秀的女子，提供一盒二百個的醫用口罩給警方，希望第一線的警員能夠健康的守護市民安全。

2020-02-07 00:08