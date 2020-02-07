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台中住宅火警 孕婦嗆傷送醫

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市潭子區潭子街二段一棟四樓住宅大樓，今早7點多發生火警，消防人員從二樓先將4位意識清楚民眾救出，三樓再發現一名孕婦疑似嗆傷、意識不清，送醫院急救中。目前消防隊正清查有無其他民眾受困。

台中市消防局指出，這起火警發生在今早7點27分，出動潭子、頭家厝、豐原、四平及東山等分隊，出動各式救災(護)車輛13輛、人員43名。

消防人員架設雙截梯，7點42分從二樓救出4位民眾，意識清楚。

7點48分發現三樓後側房間有一名孕婦待救，消防人員將孕婦救出發現，女子意識不清，嗆傷、雙手腳2度燙傷，7點51分已送往慈濟醫院救治。

消防人員目前持續搜索是否有其他受困民眾。進一步起火原因有待火調科釐清。

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