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麝香豬離家翻山趴趴走 暖警一把抱起送回主人懷抱
新北市三峽插角山區農曆年節深夜，有人發現一隻黑白花紋的麝香豬，在山區縣道上趴趴走，看到人也不害怕，轄區三峽警分局插角派出所員警據報處理，一眼認出是隔壁山頭王姓農夫養的寵物，警員徐綾駿一把抱起麝香豬上貨車載回派出所，飼主接到通知才知寵物離家出走，還翻過山頭，幸好沒出意外，一邊道謝一邊把豬帶回家。
插角派出所表示，上月22日深夜10點多，有人在山區114縣道看到麝香豬遊蕩，擔心影響交通安全，趕忙報警。插角派出所長林來進、警員徐綾駿騎機車前往處理，看到麝香豬在路燈下，原以為要費一番功夫抓豬，沒想到麝香豬沒有嚇跑，還親暱地磨蹭兩人的腳。
徐綾駿說，當地唯一養豬的住戶，是隔個山頭、住在東眼山的王姓農夫，所長見走失的麝香豬很親人，推測應該就是王男養的，經聯絡對方確認失誤。所長和他想把麝香豬帶回所內，但麝香豬有35公斤，無法以機車載回，便商請民防人員開貨車來載，過程中麝香豬也乖巧待在一旁，最後他一把抱起麝香豬上貨車，一起回到派出所。
飼主王男趕到派出所說，這隻寵物麝香豬養了5年，平時很乖也很黏人，想不到會偷溜出來，還翻過山頭，趴趴走晃了3公里多，幸好熱心民眾和警方協助，才讓豬豬平安回家。王男一邊向警方道謝一邊說，山區很多流浪犬，若不是警方即時協助，恐怕心愛的寵物會被流浪犬攻擊咬死，再也無法回家。
徐綾駿笑說，到插角所服務4個多月，這已經是第2次救援動物，他曾在巡邏時，發現一隻受傷貓頭鷹停在路中間，他擔心貓頭鷹會被車輛「路殺」，上前將貓頭鷹趕離道路，這次又在山路上救援麝香豬，讓他的動物救援記又多了一個值得紀念的小故事。
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