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口罩實名制上路 中和警分局坐鎮協助藥局管理秩序
武漢肺炎來勢洶洶，造成百人死亡，連帶掀起台灣民眾搶買口罩自保，衛生部今天實施購買口罩實名制第一天，新北市中和區各地藥局便出現超長排隊人潮，中和警分局長林故廷與駐區督察陳義德一早也前往各地藥局視察，確保排隊民眾遵守秩序。
為免民眾囤貨買不到口罩，政府祭出口罩購買實名制，規定民眾需持健保卡到鄰近住家健保特約藥局購買口罩，每人7天內能購買1次，每次限購2片，依身分證字號（外國人以居留證號碼為主）尾數分流購買，尾數單數者（1、3、5、7、9）在周一、三、五購買，尾數雙數者（0、2、4、6、8）為周二、四、六購買，周日則皆可購買不限制。
林故廷指出，中和警分局轄內共有120處健保特約藥局，警方都在現場協調藥局，以號碼牌發放方式讓欲購買口罩的民眾排隊，以免部分民眾因不耐久候鬧事。
林故廷說，大部分藥局在開店1小時內口罩便售罄，雖仍有民眾沒買到口罩，但過程順利圓滿，未有民眾不滿鬧事。中和警分局呼籲民眾排隊時務必遵守秩序，若有身體不適，務必配戴口罩，並撥打1922防疫專線，政府會有專人協助就醫。
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