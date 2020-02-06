口罩實名制上路後 警察多了一項工作巡簽藥局防衝突

口罩實名制今天上路，由於各地健保藥局都人潮聚集，大排長龍，警察也多了一項工作，就是巡簽藥局工作防衝突。基隆市警察局第一分局說，調整既有巡邏線，將轄區販售口罩之25家藥局全部納入巡邏線，定時定點加強巡守，並與各藥局建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況。

基隆市警第一分局表示，全民瘋搶口罩，今天起採「口罩販售實名制」，統一由全國健保特約藥局協助政府防疫工作販售口罩，囿於口罩數量有限且有購買數量限制，為避免民眾因久候或未能買到口罩而產生紛爭，第一分局在不增加員警勤務負荷下，調整既有巡邏線，將轄區販售口罩之25家藥局全部納入巡邏線，定時定點加強巡守，防範衝突的發生。

另外，由於都是大排長龍的情況，民眾等候情況可能火氣會比較大，分局並緊急與各藥局建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況，化解可能的糾紛。