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口罩實名制上路後 警察多了一項工作巡簽藥局防衝突
口罩實名制今天上路，由於各地健保藥局都人潮聚集，大排長龍，警察也多了一項工作，就是巡簽藥局工作防衝突。基隆市警察局第一分局說，調整既有巡邏線，將轄區販售口罩之25家藥局全部納入巡邏線，定時定點加強巡守，並與各藥局建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況。
基隆市警第一分局表示，全民瘋搶口罩，今天起採「口罩販售實名制」，統一由全國健保特約藥局協助政府防疫工作販售口罩，囿於口罩數量有限且有購買數量限制，為避免民眾因久候或未能買到口罩而產生紛爭，第一分局在不增加員警勤務負荷下，調整既有巡邏線，將轄區販售口罩之25家藥局全部納入巡邏線，定時定點加強巡守，防範衝突的發生。
另外，由於都是大排長龍的情況，民眾等候情況可能火氣會比較大，分局並緊急與各藥局建立緊急聯絡窗口，以利及時處理突發狀況，化解可能的糾紛。
分局長婁子才表示，警力加強巡守及建立緊急聯絡窗口，可迅速處理突發事故，有助於秩序的維持，亦能讓藥局販售人員及排隊購買口罩的民眾皆感安心。另除了感謝員警共體時艱，為防疫工作的付出，並提醒員警，執勤時有咳嗽應戴口罩，多用肥皂勤洗手，有身體不適立即就醫，員警有健康的身體，才能提供民眾更好的服務。
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