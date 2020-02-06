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小客車自撞路樹5人傷 6歲女童內出血傷勢最重

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
張姓男子開車載全家人，疑因精神不濟在花蓮玉里鎮自撞路樹，造成車上5人分受輕重傷。圖／警方提供

新竹張姓男子載家人到花蓮，今天傍晚途經台9線268.5公里處花蓮玉里三民段時，疑似因疲勞駕駛自撞路樹，車上3名大人輕傷，2名分別是13歲、6歲女童傷勢較重，6歲女童因內出血傷勢嚴重，轉送花蓮慈濟醫院救治。

37歲的張姓男子，妻子是花蓮玉里人，張男今天開駕駛自小客車，載妻子、小姨子與兩個女兒，傍晚5時53分行經台9線268.5公里處、玉里鎮三民南下路段時，突然先衝向對向車道，再撞到路樹，車上5人全部受傷。

花蓮縣消防局第三大隊派遣消防人員前往搶救，到場時發現車頭全毀，車身扭曲變形，張姓駕駛及大女兒受困車內，消防人員立即出動破壞器材救出兩人。

3名大人傷勢較輕，張的13歲大女兒腳部骨折，6歲小女兒坐在左後座，有內出血傷勢，5人分別送往玉里榮民醫院、玉里慈濟醫院治療，其中原本送往玉里榮民醫院的6歲小女兒因傷勢較嚴重，再轉送花蓮慈濟醫院救治。

張姓駕駛酒測值為零，警方初步了解，事故原因疑似為疲勞駕駛導致，確實車禍原因還待警方調查釐清。

張姓男子開車載全家人，疑因精神不濟在花蓮玉里鎮自撞路樹，造成車上5人分受輕重傷。圖／警方提供

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