金門警口罩短缺 熱心商人許峻岷慨捐500個

武漢肺炎疫情持續升溫，繼送給縣府50箱酒精支持防疫工作外，熱心公益的正中行總經理許峻岷今天又致贈500個口罩，提供給金門縣警局金城分局的同仁執行防疫工作使用，讓員警們直呼「揪甘心」！

本報日前獨家披露，金門縣警察局目前只有衛生局提供的900個口罩，以現有編制336位員警來算，每人平均只能拿到2.67個口罩，但考量防疫可能是持久戰，目前無法全面配發給每位員警，只能撙節使用，統籌分配調度，讓第一線的員警優先有口罩使用。

許峻岷透過本報報導得知金門縣警政單位短缺防疫物資口罩，秉持著「感恩、回饋」態度，再度捐贈防疫物資，以具體行動支持金門縣警政防疫工作。

今天許峻岷偕同金城民防中隊副中隊長邱嘉樹至金城分局捐贈500個口罩，提供警察同仁執行防疫工作使用，由金門縣警察局金城分局長李益杰代表接受，他也回贈感謝狀及肯定許峻岷善行義舉。

李益杰同時呼籲，防疫視同作戰，是全民一起的事，期盼大家一也期待有更多社會力量加入防疫作戰，大家一起攜手度過難關，防疫工作不只是政府公部門的事，有了社會更多不同的力量加入，才能建立複式的防疫網，更有效阻絕疫病入侵和傳染。