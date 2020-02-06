疑冒名郵局員工攔截罷韓連署書？高雄郵局報警自清

WeCare發起罷免高雄市長韓國瑜活動，目前進入二階連署作業。一名自稱在高市郵局上班的職員「黃亦新」接連在網路發文，自承他會利用職務之便企圖攔截霸韓連署信件，發言內容引發熱議與網路轉傳。高雄郵局表示，經查局內沒有此名員工（黃亦新），懷疑有人匿名發文，此舉嚴重影響郵局形象，已報警希望揪出貼文者以正視聽。

名為「黃亦新」的郵局員工曾在「郵局郵政全民開講」社團留下發文紀錄，從發文內容來看，他自稱是107年起任職高雄市郵局的郵務專二。1月12日黃留言說，為阻止韓國瑜罷免案通過，「若有人交寄罷免案連署書，他會嚴格把關，細節不詳談」。2月3日又在「韓國瑜競選總部」發言，年後開工以來，他在窗口嚴格把關罷韓連署書的掛號信。

「黃亦新」的發言引起挺韓與反韓兩方人士熱議與轉傳，有人起底一張疑似當事人的照片，更有郵局同行認為，黃的發言損及郵務士形象，一舉抹滅大家努力送口罩的辛勞。

高雄郵局表示，查證各支局沒有黃姓員工（黃亦新），該貼文是網路匿名發布， 嚴重影響郵譽，局內已報請警方協助調查，且發函各地支局，重申員工收受郵件應依郵政法等相關規定辦理，若未依規定處理郵件情節重大者，將依相關規定懲處或移送法辦，決不寬貸。