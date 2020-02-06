快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

花蓮玉里醫院冒濃煙 34人疏散一人憂嗆傷送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
衛福部花蓮玉里醫院一急性病房保護室下午冒出濃煙，一名病患因擔心嗆傷送醫。圖／花蓮縣消防局提供

衛福部玉里醫院精神科急救病房保護室，下午冒出濃煙，院方獲報後繼續進行疏散，並自行撲滅，保護室內一名男性病患意識清醒，但院方擔心有吸入性嗆傷，仍將他送醫檢查，火災原因正由消防局鑑識人員調查。

位於花蓮南區的玉里醫院，是全台規模最大的精神專科教學醫院。今天下午2時35分，玉一病房一樓精神科急性病房保護室突然冒出濃煙。

副院長劉駿熒表示，當時走道上有病患及醫護人員，及時發現濃煙，立即通報並進行疏散；玉里消防分隊也趕往協助，共計疏散34人，院方完成疏散清點後，進行初步檢傷及環境檢視，保護室內一名男性病患意識清醒，呼吸也正常，但因擔心有吸入性嗆傷，檢傷後送台北榮總玉里分院，再轉送花蓮慈濟醫院。

消防人員表示，初步調查是棉被燃燒，燃燒面積約2坪，消防人員到場後，協助疏散也進行殘火處理及排煙，確認無復燃之虞，後續將由鑑識人員調查火災原因。

劉駿熒說，該名送醫的男性病患，上個月才入住，因為有急性症狀，送往保護室獨居方便治療，並由醫護人員透過監視畫面掌握病患狀況。

經調閱監視器畫面及勘驗現場燃燒的棉被，初步懷疑是病患使用打火機導致，但確實原因還要由消防人員調查，玉里醫院表示，會持續加強院內安全檢查。

衛福部花蓮玉里醫院一急性病房保護室下午冒出濃煙，一名病患因擔心嗆傷送醫。圖／花蓮縣消防局提供

男性 醫護人員 火災
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／花蓮實名制口罩下午開賣 民眾讚順暢、外國人仍買不到

萬里消防大樓動土 侯友宜：明年里民可來辦活動

國際郵輪禁止泊靠 太平洋維納斯號13日不進花蓮港

花蓮實名制口罩送錯下午才開賣 一早不少民眾撲空

相關新聞

不滿弟弟不讓到母親靈前上香「兄揮刀逞凶」 弟爭搶遭劃傷

新北市今天發生一起兄弟鬩牆，哥哥揮舞菜刀劃傷弟弟，警方獲報到場，經了解，哥哥疑似不滿弟弟拒絕哥哥到母親靈前上香，兩人發生...

花蓮玉里醫院冒濃煙 34人疏散一人憂嗆傷送醫

衛福部玉里醫院精神科急救病房保護室，下午冒出濃煙，院方獲報後繼續進行疏散，並自行撲滅，保護室內一名男性病患意識清醒，但院...

「8年條款」上路 調動41人台南基層刑警人事大地震

台南市政府警察局今下午公布最新基層刑事偵查佐調動名單，共有41名基層刑事偵查佐異動，幅度之大創下歷年來之最，基層刑警以「...

口罩實名制上路 永和警派駐區督察坐鎮防「口罩之亂」

口罩實名制今天上路，各地藥局一早便湧現長長排隊人潮，為防止民眾搶口罩出現糾紛，新北市永和警分局不敢大意，派出高層警官駐區...

台南工安意外 工人遭天花板砸頭傷重不治

台南市安南區安和路二段318巷一工地現場，59歲鄭姓工人中午11時50分在工地的2樓處鑿壁時，頭部不慎撞到搖搖欲墜天花板...

燒死2人三度被判15年 凶手突要指認「指使者」

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治，上門討債的主嫌蔡...

醋男不滿前女友與他人曖昧 向舊愛的新歡報復卻砸錯店

新北市樹林區一名楊姓男子（35歲），日前發現前女友與鄭姓理髮店老闆（33歲）在路上相談甚歡，楊男憤而上前理論，雙方爆口角...

新北警加強維護特約藥局口罩實名制販售安全

口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代...

台78線高速公路特約拖吊車火燒車 駕駛逃離躲過一劫

雲林縣消防局與斗南警察分局，今天接獲民眾報案，指稱台78線東西向快速道路今天早上9點40分發生一起火燒車，所幸駕駛及時發...

台南工地意外 工人鑿壁牆壁倒塌頭部重創

台南市安南區安和路二段318巷一工地現場，中午11時50分傳有1名年約50歲工人，在該棟3樓建築物的2樓處鑿壁時，整面牆...

影／蘇花公路統聯客運與貨車對撞 貨車乘客昏迷4人輕重傷

今天上午9點多，蘇花公路121公里處發生統聯客運與小貨車對撞車禍，50歲貨車副駕駛座的林姓乘客頭部重創，當場昏迷，統聯司...

協同中學火警 無人受困受傷

嘉義縣消防局今天上午6點58分接獲報案位於嘉義縣民雄鄉的協同中學行政中心1樓及2樓鐵皮加蓋發生火警，有濃煙竄出，幸好無人...

熱門新聞

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

和北檢討加班費兩官司都贏！前書記官：我不是要找麻煩

大學生騎車導航迷途陷溪底受寒 警助狼狽脫困

小貨車國道追撞大貨車 駕駛卡車內

60歲網戀 在銀行匯款時破碎…

工作多到補休休不完！書記官要求北檢改付加班費勝訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。