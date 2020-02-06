花蓮玉里醫院冒濃煙 34人疏散一人憂嗆傷送醫

衛福部玉里醫院精神科急救病房保護室，下午冒出濃煙，院方獲報後繼續進行疏散，並自行撲滅，保護室內一名男性病患意識清醒，但院方擔心有吸入性嗆傷，仍將他送醫檢查，火災原因正由消防局鑑識人員調查。

位於花蓮南區的玉里醫院，是全台規模最大的精神專科教學醫院。今天下午2時35分，玉一病房一樓精神科急性病房保護室突然冒出濃煙。

副院長劉駿熒表示，當時走道上有病患及醫護人員，及時發現濃煙，立即通報並進行疏散；玉里消防分隊也趕往協助，共計疏散34人，院方完成疏散清點後，進行初步檢傷及環境檢視，保護室內一名男性病患意識清醒，呼吸也正常，但因擔心有吸入性嗆傷，檢傷後送台北榮總玉里分院，再轉送花蓮慈濟醫院。

消防人員表示，初步調查是棉被燃燒，燃燒面積約2坪，消防人員到場後，協助疏散也進行殘火處理及排煙，確認無復燃之虞，後續將由鑑識人員調查火災原因。

劉駿熒說，該名送醫的男性病患，上個月才入住，因為有急性症狀，送往保護室獨居方便治療，並由醫護人員透過監視畫面掌握病患狀況。