不滿弟弟不讓到母親靈前上香「兄揮刀逞凶」 弟爭搶遭劃傷
新北市今天發生一起兄弟鬩牆，哥哥揮舞菜刀劃傷弟弟，警方獲報到場，經了解，哥哥疑似不滿弟弟拒絕哥哥到母親靈前上香，兩人發生口角爭執，哥哥一時氣憤，持菜刀當場揮舞，爭搶過程中，弟弟不慎遭劃傷手指，因當事人雙方均表示不提出告訴，警方依社會秩序維護法偵辦。
新北市警方今天下午2時30分獲報，板橋區新海路與長江路口一間便利超商門口，發生持刀砍傷人意外，警方到場時，發現52歲陳姓男子手指疑似遭刀子劃傷，傷勢並不嚴重。
經警方現場了解，受傷的陳姓男子是遭哥哥57歲陳姓男馬哥哥持菜刀劃傷，起因是哥哥想到母親靈前香致意，遭弟弟拒絕，兄弟兩人當場發生口角爭吵，哥哥一時氣憤，涉嫌持菜刀揮舞，弟弟與侄子王姓男子見狀便上前欲阻止並搶刀，爭搶過程中，弟弟不慎遭菜刀劃傷手指。
由於傷勢並不嚴重，雙方當事人都不願提出告訴，警方詢問後依社會秩序維護法偵辦。
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