自撞分隔島翻車 永康警迅速排除還清除馬路獲讚
台南市永康區今天下午發生轎車自撞中央分隔島翻覆，警方獲報趕往30分鐘排除，將交通衝擊降到最低，處理警員還幫忙拿掃把協助清除，路過鄉親目睹這一幕紛紛誇讚警員如此貼心服務。
今下午1點45分，永康警分局復興派出所獲報中華路與勝華街口有翻車交通事故案，警方立即前往查處，員警到場後駕駛已自行脫困，由救護人員協助救護。因該車橫跨兩車道，造成車流緩慢，經員警及時疏導與通報拖吊車排除，30分鐘後恢復順暢。
經查，25歲柳男開車經過，沿中華路由北往南直行至勝華街口時，不明原因自撞中央分隔島而翻車，造成柳頭部、手部挫傷，但意識清楚，排除酒駕，由救護車送往醫院治療。處理員警排除後，見現場還留有一些碎片，幫忙拿掃把協助清除，現場民眾見狀向員警表示辛苦了。
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