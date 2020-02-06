藥局限購實名制口罩首日 新北警方機動巡邏防鬧事

今天上午新北市各間特約藥局依衛福部口罩販售實名制措施，警方為了避免購買口罩的人潮引發混亂，事先已向各藥局建議發放號碼牌，同時加派機動警力巡邏，上午各藥局9點開始營業販售後，民眾排隊秩序良好沒有引發混亂。

6日上午新北市警局長陳檡文帶隊到三重區各藥局視察警力維安，同時慰問第一線警察同仁；三重警分局表示，三重區有137間健保特約藥局，因此事前就已開會決定，規劃警力協助藥局排隊人潮的周邊秩序維護。

新莊地區上午也出現民眾大排長龍的情況，不過新莊警方昨日就已向各家健保特約藥局建議發放號碼牌，所以上午民眾領完號碼牌後，就依序購買口罩，沒有出現搶購不到或爭執的情況，轄區警方也分派30名警力巡邏，確保民眾排隊秩序。