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「8年條款」上路 調動41人台南基層刑警人事大地震

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府警察局今下午公布最新基層刑事偵查佐調動名單，有41名基層刑事偵查佐異動，幅度之大創下歷年來之最，圖為台南基層警員值勤情形。記者謝進盛／翻攝

台南市政府警察局今下午公布最新基層刑事偵查佐調動名單，共有41名基層刑事偵查佐異動，幅度之大創下歷年來之最，基層刑警以「人事大地震」形容，警界人士說，主要是落實日前市警局提出的「8年條款」，希望讓基層刑警人事更活化。

市警局下午發布新聞稿指出， 為因應日益多樣繁重的治安工作，活絡刑警人事，期能發揮情報交流功效，進能提升工作士氣及辦案能量，對轄區治安有所幫助。

針對分局刑事偵查佐任現職同單位年資滿8年以上者，考量工作表現、鑑識功能導向及未實質偵辦刑案(支援他機關、長期公傷假)等因素，以調整同等級鄰近單位為主，不至影響同仁家庭生活，並併案陞補2名候用偵查佐，期能有效提升各分局偵查、預防犯罪效能。

此次調整人員名單如下：

1. 新營分局偵查佐陳世典改配置本大隊直屬隊。

2. 白河分局偵查佐呂榮立改配置新營分局。

3. 學甲分局偵查佐顏字瓏改配置新營分局。

4. 學甲分局偵查佐陳佑林改配置白河分局。

5. 學甲分局偵查佐賴明亮改配置白河分局。

6. 麻豆分局偵查佐謝金助改配置白河分局。

7. 新營分局偵查佐黃勇豪改配置學甲分局。

8. 白河分局偵查佐邱顯文改配置學甲分局。

9. 白河分局偵查佐蔡憲洲改配置學甲分局。

10. 麻豆分局偵查佐郭揮勝改配置學甲分局。

11. 善化分局偵查佐李再添改配置學甲分局。

12. 善化分局偵查佐陳世祿改配置麻豆分局。

13. 善化分局偵查佐楊育騰改配置麻豆分局。

14. 學甲分局偵查佐顏宏恩改配置善化分局。

15. 第五分局偵查佐王志成改配置善化分局。

16. 第三分局偵查佐鄭世賢改配置善化分局。

17. 學甲分局偵查佐曾裕星改配置玉井分局。

18. 第二分局偵查佐李穆昌改配置歸仁分局。

19. 歸仁分局偵查佐陳貽南改配置永康分局。

20. 第一分局偵查佐張益嘉改配置永康分局。

21. 第五分局偵查佐許三朗改配置永康分局。

22. 永康分局偵查佐周政宏改配置第一分局。

23. 第二分局偵查佐陳梓松改配置第一分局。

24. 第二分局偵查佐嚴漢池改配置第一分局。

25. 第三分局偵查佐鍾志健改配置第二分局。

26. 第四分局偵查佐蔡明松改配置第二分局。

27. 第五分局偵查佐杜享庭改配置第二分局。

28. 永康分局警員劉奕呈調派本大隊偵查佐配置第二分局。

29. 第五分局偵查佐沈傳國改配置第三分局。

30. 第二分局偵查佐黃薪儒改配置第三分局。

31. 第五分局偵查佐張淵傑改配置第三分局。

32. 第五分局偵查佐鄭曉暘改配置第四分局。

33. 第六分局偵查佐張世昭改配置第四分局。

34. 永康分局偵查佐劉永煌改配置第五分局。

35. 永康分局偵查佐許璨鏞改配置第五分局。

36. 第三分局偵查佐郭益成改配置第五分局。

37. 第四分局偵查佐蔡熒洲改配置第五分局。

38. 第六分局偵查佐何永芳改配置第五分局。

39. 第五分局警員柯帝利調派本大隊偵查佐配置第五分局。

40. 第一分局偵查佐陳國梁改配置第六分局。

41. 第一分局偵查佐簡忠勇改配置第六分局。

白河 警察
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