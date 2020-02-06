口罩實名制上路 永和警派駐區督察坐鎮防「口罩之亂」

口罩實名制今天上路，各地藥局一早便湧現長長排隊人潮，為防止民眾搶口罩出現糾紛，新北市永和警分局不敢大意，派出高層警官駐區督察親自坐鎮，一早便前往轄區各地的藥局視察；永和民眾也十分理性配合，即使在排隊許久後聽到口罩售罄，也沒有向藥局人員抱怨。

武漢肺炎造成百起感染民眾死亡，台灣民眾為自保掀起口罩搶買潮，政府因此於今天正式實施口罩實名制，新制上路第一天永和警方不敢大意，派出駐區督察鄭順乾親自前往各藥局，就怕民眾久候出現不理性行為。

記者實際觀察，口罩雖然在開賣後半小時內便售罄，民眾仍在藥局人員宣導下離開另尋下間藥局，並未發生爭吵糾紛，在鄭順乾與新北市政府派出的衛生局人員監督與疏導下，藥局順利在口罩售罄後請排隊等候購買的民眾離去。