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口罩實名制上路 永和警派駐區督察坐鎮防「口罩之亂」
口罩實名制今天上路，各地藥局一早便湧現長長排隊人潮，為防止民眾搶口罩出現糾紛，新北市永和警分局不敢大意，派出高層警官駐區督察親自坐鎮，一早便前往轄區各地的藥局視察；永和民眾也十分理性配合，即使在排隊許久後聽到口罩售罄，也沒有向藥局人員抱怨。
武漢肺炎造成百起感染民眾死亡，台灣民眾為自保掀起口罩搶買潮，政府因此於今天正式實施口罩實名制，新制上路第一天永和警方不敢大意，派出駐區督察鄭順乾親自前往各藥局，就怕民眾久候出現不理性行為。
記者實際觀察，口罩雖然在開賣後半小時內便售罄，民眾仍在藥局人員宣導下離開另尋下間藥局，並未發生爭吵糾紛，在鄭順乾與新北市政府派出的衛生局人員監督與疏導下，藥局順利在口罩售罄後請排隊等候購買的民眾離去。
鄭順乾說，為了確保永和民眾在排隊購買口罩時不會出現「口罩之亂」，今天一早他便與衛生局人員前往各地藥局，監督現場員警，並協助藥局人員疏導排隊人潮，所幸永和民眾都很配合，雖然口罩開賣後半小時內便售罄，也沒有出現民眾不滿鬧事。永和警分局也將繼續協助藥局，確保永和地區的治安良好。
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