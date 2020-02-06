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工地淹水路過女騎士溺斃 里長等3人被訴

中央社 / 高雄6日電
高雄岡山林姓女騎士去年8月13日上午上班時疑似被大水沖走，搜救人員在現場搜尋。記者劉學聖／攝影

高雄市岡山區潭底區域淹水改善工程工地及產業道路去年813水災淹水，林姓女騎士路過溺斃，橋頭地檢署偵結，依過失致死罪嫌將潭底里長陳勝傑、承包商及閘門管理員提起公訴。

橋頭地檢署今天公布起訴書內容指出，去年8月13日高雄大雨，陳勝傑當天清晨巡視水情見當地排水溝渠水位高漲恐溢流造成里內社區淹水，要求開啟現場分流箱涵內水閘門排水防洪。現場抽水站水閘門林姓管理員當時告以高市水利局規定不得擅自開啟，但後來在陳勝傑強烈要求下照做後離開，未向上陳報。

水閘門開啟後，現場排水溝積水迅速流向低窪處，造成「岡山區潭底里區域淹水改善計畫治理工程」工地及附近產業道路淹水更加嚴重，陳勝傑巡水情見狀卻未通報權責單位，也未在現場進行適當管制人車作為。

該工地承包商晉乾營造公司王姓負責人兼任工地主任，案發天清晨巡視工地也發現現場淹水情形嚴重，高速公路下的涵洞內積水更達約53公分，明知不封鎖現場產業道路兩端，會危及路過人車安全，卻只顧其機車故障送至機車行修車。

王姓包商準備修完機車後再返回現場設路障封路，也未及時通知同事代為處理，致使林姓女騎士早一步行經該處，機車誤闖積水路段失去動力，隨後人車被被淹水水流沖走而溺斃。

檢察官認為，王姓包商發現現場淹水情形嚴重，未及時完成封路管制作業，釀成憾事發生，難辭其咎；陳勝傑擔心里內淹水，執意要求林姓抽水站水匣門管理員違規開啟水閘門，加劇工地現場淹水災情，兩人事後又未通報權責單位，也未有任何管制人車通行作為，也有疏失。

面對起訴官司，陳勝傑接受媒體電話採訪大表無辜，他表示，當時要求打開水匣門是為避免里內社區淹水，水也不是他放的，待法院審理本案時，會在庭上辯白。

淹水 岡山
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