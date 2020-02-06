台南工安意外 工人遭天花板砸頭傷重不治

台南市安南區安和路二段318巷一工地現場，59歲鄭姓工人中午11時50分在工地的2樓處鑿壁時，頭部不慎撞到搖搖欲墜天花板，致使局部天花板剝落，掉下來砸中其頭部，致頭骨破裂、腦組織外露，現場血跡斑斑，當場沒有呼吸心跳，經消防局救護人員施予心肺復甦術，緊急送醫急救仍告不治，警方報請檢方及法醫相驗，並釐清意外經過。

據調查，該棟3樓建築物正施工改建，鄭姓工人則在2樓處鑿壁時，頭部不慎撞及搖搖欲墜天花板，致使局部天花板剝落，掉下來砸中其頭部。消防局據報後，出動安和分隊及大橋特搜分隊共6人前往救援。