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台南工安意外 工人遭天花板砸頭傷重不治
台南市安南區安和路二段318巷一工地現場，59歲鄭姓工人中午11時50分在工地的2樓處鑿壁時，頭部不慎撞到搖搖欲墜天花板，致使局部天花板剝落，掉下來砸中其頭部，致頭骨破裂、腦組織外露，現場血跡斑斑，當場沒有呼吸心跳，經消防局救護人員施予心肺復甦術，緊急送醫急救仍告不治，警方報請檢方及法醫相驗，並釐清意外經過。
據調查，該棟3樓建築物正施工改建，鄭姓工人則在2樓處鑿壁時，頭部不慎撞及搖搖欲墜天花板，致使局部天花板剝落，掉下來砸中其頭部。消防局據報後，出動安和分隊及大橋特搜分隊共6人前往救援。
救護人員發現，工人當場沒有呼吸心跳，緊急施予心肺復甦術，並由救護車送往永康奇美醫院急救，最後仍傷重不治。案發後，台南市警三分局封鎖現場，並派出鑑識人員勘查現場，同時報請檢方及法醫相驗。警方強調，意外經過仍待進一步調查。
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