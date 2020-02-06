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醋男不滿前女友與他人曖昧 向舊愛的新歡報復卻砸錯店

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
新北市樹林區保安一街路上的理髮店，於1月16日下午4時竟遭到兩名不名男子持棍棒砸店。記者陳弘逸／翻攝

新北市樹林區一名楊姓男子（35歲），日前發現前女友與鄭姓理髮店老闆（33歲）在路上相談甚歡，楊男憤而上前理論，雙方爆口角因此結下梁子。楊男為找鄭男報復，在上個月16日下午找友人至保安一街的理髮店砸店，事後楊男發現砸錯店，17日再度找友人至附近的理髮店報復，警方獲報後迅速將5名嫌犯逮捕，並將5人依毀損與新修正刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

據了解，新北市樹林區一名楊姓男子（35歲），去年年底與在理髮店工作的女友分手，楊男多次想挽回前女友，卻多次遭拒絕，還在三多路上看見前女友與理髮店鄭姓老闆（33歲）有說有笑，因此懷疑前女友另結新歡，楊男憤而上前向鄭男理論，雙方爆發口角，楊男撂下狠話說，要讓鄭男經營的理髮店開不下去。

楊男為找鄭男報復，在1月16日下午4時許找陳姓友人（25歲）持棍棒衝進保安一街上的理髮店，砸毀店門玻璃以及店內鏡子後，便隨即搭計程車逃逸。事後楊男發現，該店並非鄭男所任職的店家，在1月17日晚間9時，故技重施找另外3名友人至保安街一段另間理髮店報復。

警方16日與17日相繼接獲民眾報案，起初第一間被砸的理髮店並不知為何遭人砸店，直到第二間理髮店被砸時，才得知是因感情糾紛而起，並依據監視器掌握犯嫌行蹤，迅速在18日將楊男及4名嫌犯逮捕到案，訊後將5人依毀損以及新修正刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦。

繼16日保安一街路上的理髮店被砸後，在17日晚間9時，附近不到10公尺處另一間理髮店，再度遭4名男子砸店。記者陳弘逸／翻攝

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