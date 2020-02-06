新北警加強維護特約藥局口罩實名制販售安全

口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代領或久等出現爭端狀況，提高見警率，讓購買民眾能安心及有序，各派出所加強轄內特約藥局安全維護勤務，加強區域內巡邏、守望及維護秩序、突發狀況處置。

警方表示，如轄內小區域內特約藥局較為集中，另擇重點藥局(如大型、排隊人數眾多、易發生糾紛等)實施守望；如小區域內特約藥局較為分散,則增加巡邏密度或重點巡守。並與藥局建立連繫溝通管道，適當規畫排隊動線，並於明顯處張貼公告當日口罩是否販售完畢資訊及已列入警方巡邏路線，讓購買口罩民眾安心、放心，若發生違序行為警方將立即處置，並於勤務中應注意有無特約藥局或黃牛蓄意哄抬口罩價格。