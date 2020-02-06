快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北警加強維護特約藥局口罩實名制販售安全

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代領或久等出現爭端狀況，派員加強巡邏維護秩序。記者王長鼎／翻攝

口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代領或久等出現爭端狀況，提高見警率，讓購買民眾能安心及有序，各派出所加強轄內特約藥局安全維護勤務，加強區域內巡邏、守望及維護秩序、突發狀況處置。

警方表示，如轄內小區域內特約藥局較為集中，另擇重點藥局(如大型、排隊人數眾多、易發生糾紛等)實施守望；如小區域內特約藥局較為分散,則增加巡邏密度或重點巡守。並與藥局建立連繫溝通管道，適當規畫排隊動線，並於明顯處張貼公告當日口罩是否販售完畢資訊及已列入警方巡邏路線，讓購買口罩民眾安心、放心，若發生違序行為警方將立即處置，並於勤務中應注意有無特約藥局或黃牛蓄意哄抬口罩價格。

警方也呼籲，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處300萬元以下罰鍰，政府會依法嚴辦，且從1月23日至前天，全國警察機關共受理偵辦武漢肺炎相關網路假訊息31件，其中12件、16人已依違反傳染病防治法、社會秩序維護法等送辦，民眾切勿任意造謠或轉傳散布未經查證訊息。

口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代領或久等出現爭端狀況，派員加強巡邏維護秩序。記者王長鼎／翻攝

口罩 健保卡
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

口罩實名制上路 新北分流販售員警巡邏獲好評

免實名制排隊 補教業者分送2千兒童口罩

影／全區不到2千人 高雄茂林買口罩不用排隊

口罩實名制上路藥局電話接不完 南投統一下午3時販售

相關新聞

台南工地意外 工人鑿壁牆壁倒塌頭部重創

台南市安南區安和路二段318巷一工地現場，中午11時50分傳有1名年約50歲工人，在該棟3樓建築物的2樓處鑿壁時，整面牆...

新北警加強維護特約藥局口罩實名制販售安全

口罩販售實名制於今天正式上路，民眾須以健保卡至健保特約藥局購買口罩，新北市警局海山警分局為防止日前失序及老人、殘障人士代...

台78線高速公路特約拖吊車火燒車 駕駛逃離躲過一劫

雲林縣消防局與斗南警察分局，今天接獲民眾報案，指稱台78線東西向快速道路今天早上9點40分發生一起火燒車，所幸駕駛及時發...

影／蘇花公路統聯客運與貨車對撞 貨車乘客昏迷4人輕重傷

今天上午9點多，蘇花公路121公里處發生統聯客運與小貨車對撞車禍，50歲貨車副駕駛座的林姓乘客頭部重創，當場昏迷，統聯司...

協同中學火警 無人受困受傷

嘉義縣消防局今天上午6點58分接獲報案位於嘉義縣民雄鄉的協同中學行政中心1樓及2樓鐵皮加蓋發生火警，有濃煙竄出，幸好無人...

暖心！武漢肺炎口罩缺貨 正妹送一盒200個口罩給警

武漢肺炎疫情持續延燒，各地都有口罩缺貨、國人買不到口罩的情況傳出，不過台中市第六警分局西屯所在1日晚間6時許，收到一位不...

老翁疑債務獨上工寮輕生 家屬通報警急背翁上擔架

台中市和平區70歲張姓男子昨上午獨自到山上工寮工作，打電話給家屬透露身體不適，家屬因在外地工作，擔心老翁發生意外，請求警...

台中凌晨傳二巨響「像炸房子」？警：查無異狀

台中市陳姓女網友今天在臉書社團爆料，今天凌晨3時許南區傳出2聲巨響「聲響不只槍聲，聽起來可以炸房子」，引發網友討論，但都...

洗澡沒瓦斯 換裝引氣爆1死3傷

基隆市一間民宅二樓前晚氣爆造成一死三傷，氣爆威力不只讓鐵窗飛出、一樓鐵門震歪，大樓大門、落地窗玻璃幾乎被震碎，也有天花板因此垮下，共十戶民宅受損，住戶形容氣爆現場「像被炸彈轟炸過」；檢警初步研判是死者換瓦斯時不慎釀災。

60歲網戀 在銀行匯款時破碎…

台中市六十歲單身陳姓婦人，不敵詐騙集團假冒異國高、富、帥醫生三餐噓寒問暖攻勢，在對方謊稱「親愛的，我要寄送價值八十萬歐元珠寶當見面禮，你先匯台幣八十六萬元運費…」後，前往銀行匯款。行員驚覺有異，報警阻詐。警方呼籲，聽到「運費、包裹、中東國家及醫師、將軍、工程師」等四大類關鍵字就要警覺是詐騙。

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

基隆市中和路大慶大城社區一處2樓民宅昨晚氣爆造成1死3傷，警方今天晚間相驗，警、消採證鑑識發現，死者當時並不是在外界以為...

大學生騎車導航迷途陷溪底受寒 警助狼狽脫困

近日入夜低溫，顏姓大學生從台北騎機車到南市東山東原山區訪友，因路況不熟離開時竟被衛星導航牽引至溪底還「犁田」翻車，經警方...

熱門新聞

林口高爾夫球場前死亡車禍 機車疑犁田遭對向卡車輾斃

獨／新北警騙拘票沒被懲處還占爽缺 引發基層不滿

基隆1死3傷氣爆追因 疑洗澡沒瓦斯自己換釀災

小蝦米鬥贏大鯨魚！書記官討加班費 法官批北檢違法

影／最潮檢察官主持變價拍賣 後續還有瑪莎拉蒂跑車

豪宅惡鄰被住戶決議趕走 男下場慘法院還判須賣房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。