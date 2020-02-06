巷子好窄又有車 八年級駕駛「先進後退」結果吃罰單

台中市第三警分局交通分隊在上月1日接獲報案，陳姓男子的轎車停在東區自強街住處附近的巷弄內，未料開車時發現，轎車的左後側有擦撞痕跡，警方獲報後調閱監視器，發現是徐姓男子在窄巷通行時，疑似擦撞到陳的轎車，且徐車被監視器拍到有「先進後退」的狀況，警方通知徐到案說明，徐辯稱沒有感覺有擦撞陳車，不過警方依兩車的車損、監視器等跡證，認定徐違規事證明確，今依法告發，函送開罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，1日下午1時許接獲報案，陳姓男子（68歲）停放在東區自強街的住家的轎車車身左側有擦撞的痕跡，懷疑遭人毀損，因此報警，警方調閱監視器後，發現是由徐姓男子(27歲）開車行經該處時，疑似有擦撞陳車的跡象，因此通知徐到案說明。

徐到案時辯稱，他在案發當天開車駛進該處窄巷，道路右側已經有停了一部汽車，左側又有機車停放，行駛空間非常的狹小，所以有按喇叭請機車車主將機車再移往外側一些，自己再慢慢駕駛通過窄巷，當時並沒有感覺有擦撞到右側的汽車。