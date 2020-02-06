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影／蘇花公路統聯客運與貨車對撞 貨車乘客昏迷4人輕重傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花公路121公里處今天上午發生統聯客運與小貨車對撞，造成4人輕重傷，有人被夾在車內。圖／縣消防局提供

今天上午9點多，蘇花公路121公里處發生統聯客運與小貨車對撞車禍，50歲貨車副駕駛座的林姓乘客頭部重創，當場昏迷，統聯司機與貨車司機及乘客的頭部也都有撕裂傷，消防救護人員到場搶救後送醫，肇事原因正由警方調查中。

一輛北上往台北方向的統聯客運今天上午9點零3分，與一輛南下往花蓮方向小貨車在蘇花公路發生對撞車禍，後方另一輛小貨車煞車不及追撞，三輛車撞在一起造成4人受傷，有人被夾在車內動彈不得；經出動南澳、觀音、南方澳及蘇澳分隊救護車、破壞器材車前往救援。

現場小貨車副駕駛座的林姓乘客(50歲)頭部外傷，意識昏迷，送往蘇澳榮民分院救治，小貨車另一名副駕駛座賴姓乘客(36歲)左額撕裂傷但意識清楚，送往博愛醫院救治；至於統聯客運曾姓駕駛(45歲)右腳掌疼痛意識清楚、林姓小貨車駕駛(29歲)意識清楚，都被送到博愛醫院救治。

當時統聯客運上只有一名乘客，並沒有受傷，由轄區員警協助載送到蘇澳地區，轉乘其他車北上。

蘇花公路121公里處今天上午發生統聯客運與小貨車對撞，造成4人輕重傷，其中小貨車副駕駛座的林姓乘客頭部重創昏迷。圖／縣消防局提供
蘇花公路121公里處今天上午發生統聯客運與小貨車對撞，造成4人輕重傷，送醫急救。圖／縣消防局提供
蘇花公路121公里處今天上午發生統聯客運與小貨車對撞，造成4人輕重傷，其中小貨車副駕駛座的林姓乘客頭部重創昏迷。圖／縣消防局提供

蘇花公路 車禍
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