男子交通違規全都錄 警方光靠行車記錄器畫面開單惹議
高雄市美濃區劉姓男子深夜開車出門，不僅任意變換車道，遇路口紅燈也未依規定停等，違規行徑全被後方警車上員警目擊，後來警方擷取行車記錄器畫面開單告發。劉男收到紅單後不服氣取締，認為警方仰賴行車器錄器畫面取締違規，行徑如同檢舉魔人。旗山警分局交通組表示，全案依法開單，當事人若對申訴結果無法接受，可再向地方法院提出訴訟，並由法院進行最後裁決。
去年9月22日晚間11時16分，美濃區劉姓男子開車行走旗山區旗屏一路通往國道10號高速公路，旗尾派出所巡邏警車恰巧跟隨在後，員警親眼目賭劉男沿途變換車道未打方向燈，以及違規闖越加油站前路口的紅燈畫面。警車當時未攔下劉男，後來擷取行車記錄器畫面開單告發，劉男共收到兩張違規罰單，其中闖紅燈罰鍰2700元，未依規定變換車道900元，總計3600元。
劉男不服取締，認為警方的行車紀錄器應該是輔助工具，看見民眾違規應該攔停告發，或使用「固定式科學儀器」告發，對此向高市交通裁決中心申訴，不過申訴去年12月被旗山分局駁回，劉男怒向媒體投訴警方濫權。
對此爭議，旗山警分局交通組長高裕超表示，值勤員警親眼看見劉男開車未依規定變換車道與闖紅燈，當時駕駛人處於通往國道10高速公路的重要路口，該路口車行速度快，擔心攔查恐會出現高速追逐的危險駕駛行為，所以員警輔佐行車記錄器畫面來開單告發，依據違反《道路交通管理處罰條例》第13條與48條之相關規定開單，過程符合規定。
另有警界人士認為警方應以攔停取締為主，行車記錄器應是蒐集犯罪資料的輔助工具，僅憑行車紀錄器畫面開單告發恐有爭議。旗山警分局表示，民眾若對遭開罰內容有疑慮可向交通裁決中心提出申訴，若對結果仍無法接受，仍可向地方法院提出訴訟，並由法院進行最後裁決。
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